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Pasajeros de la Línea 2 del Metro enfrentan filas largas, retrasos y confusión por cierres masivos

El cierre temporal de varias estaciones clave en la Línea 2 del Metro genera largas filas, confusión y severos retrasos para miles de pasajeros en la CDMX.

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Escrito por: Adriana Juárez Miranda
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