Pasajeros de la Línea 2 del Metro enfrentan filas largas, retrasos y confusión por cierres masivos

¡Aparta! Corte de agua en CDMX hoy y hasta el 5 de junio; colonias afectadas
SEGIAGUA puso a disposición de la ciudadanía el número *426 o también conocida como “Línea H₂O” para solicitar camiones cisterna con agua potable.
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Debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la CNTE anunció una megamarcha en CDMX con alrededor de 50 mil maestros de 29 estados que llegarán a la capital.
Adoptar un perro es un acto de amor pero conlleva una gran responsabilidad y si estás pensando en darle una nueva oportunidad a un lomito, Peca es una gran opción.
El Reglamento de Tránsito de CDMX establece cuáles son las infracciones que ameritan corralón y pago de multa; estacionarse mal e invadir carriles, entre ellos.
Ecobici cuenta con más de 9 mil 300 bicicletas y 687 cicloestaciones distribuidas en 6 alcaldías.
La "Ley Nicole" busca restringir las cirugías estéticas en menores de edad a excepción de las intervenciones reconstructivas por justificación médica.