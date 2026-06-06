Si tienes pensado salir este día, te recomendamos tomar previsiones ya que en la CDMX se llevarán a cabo 4 marchas y 13 bloqueos en diferentes alcaldías por lo que se prevén cortes a la circulación, así que se recomienda tomar previsiones.
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Marchas en 4 alcaldías de CDMX
De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), las marchas se llevarán a cabo en las siguientes zonas:
De la Estación “Normal”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Calz. México-Tacuba y Tláloc, colonia Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo hacia el Parque Salesiano Lago Xochimilco y Laguna del Carmen, colonia Anáhuac 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo a las 11:00 horas.
También se movilizarán en la Sede de la Primera Alcaldía Xochimilco en Francisco Goytia y Gladiolas, colonia San Pedro, alcaldía Xochimilco.
En Eulalia Guzmán y Calz. Camarones, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco con rumbo a Jardín Parque Hidalgo en Av. Azcapotzalco y Jardín Miguel Hidalgo, colonia Azcapotzalco Centro, alcaldía Azcapotzalco a las 12:00 horas.
De Av. Tláhuac, Col. Zacatenco, alcaldía Tláhuac con rumbo a la Sede de la Alcaldía Tláhuac a las 12:00 horas.
Cortes viales por bloqueos en CDMX
07:30 horas en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
10:30 horas en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez; en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
11:30 horas en San Ildefonso No. 33, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Hidalgo y San Fernando, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
12:30 horas en Sur 79 No. 358, colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza y en Av. Hidalgo y Angela Peralta, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
15:00 horas en Av. México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
18:00 horas en Eje 1 Norte Mosqueta y Héroes, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.
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