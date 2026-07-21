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Albercas gratuitas en CDMX para disfrutar de las vacaciones de verano 2026

Si en estas vacaciones de verano vas a quedarte en la CDMX pero quieres darte un buen chapuzón, habrá albercas con entrada gratuita para que disfrutes en familia.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si aún no tienes planes para estas vacaciones de verano y quieres nadar y disfrutar de un momento en familia, en la CDMX habrá acceso gratuito a las albercas que hay en las diferentes alcaldías, aquí te compartimos la ubicación, horarios y todo lo que debes saber.

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Albercas gratuitas en las Utopías de CDMX

Hay albercas gratuitas en las Utopías:

  • Ixtapalcalli
  • Libertad
  • Cuauhtlicalli
  • Quetzalcóatl
  • La Cascada
  • Teotongo
  • Olini
  • Papalotl
  • Tezontli
  • Atzintli
  • Huizachtepetl

¿En dónde hay albercas gratuitas en CDMX?

En la alcaldía Gustavo A. Madero hay varias albercas gratuitas para que vayas a refrescarte:

  • Centro Deportivo Rosendo Arnaiz ubicado en Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac.
  • Centro Deportivo Leona Vicario en Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón.
  • Deportivo Margarita Maza de Juárez en Eje Central Lázaro Cárdenas 492 en la colonia Lázaro Cárdenas.
  • Deportivo Nueva Atzacoalco en Avenida Ingeniero Eduardo Molina 314 en la colonia Nueva Atzacoalco.
  • Centro Integral de Desarrollo Humano José Emilio Pacheco en Periférico esquina con Ricardo Flores Magón s/n colonia Atzacoalco.
  • Deportivo Aquiles Serdán en Puerto Ensenada, colonia Casas Alemán.
  • Ciudad Deportiva Carmen Serdán en Avenida Estado de México 200 en la colonia Loma la Palma.
  • Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla en Avenida 517 s/n en Pueblo de San Juan de Aragón.

Las albercas tendrán un horario de 09:00 a 14:00 horas del 22 de julio hasta el 28 de agosto.

Requisitos para ingresar a las albercas

Para poder ingresar a las albercas es necesario usar traje de baño, llevar toalla, usar sandalias y tener muy buena actitud. Es importante que tomes en cuenta que no se permite el ingreso a mascotas, alimentos y bebidas y consumo de alcohol.

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