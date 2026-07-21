Albercas gratuitas en CDMX para disfrutar de las vacaciones de verano 2026

Si aún no tienes planes para estas vacaciones de verano y quieres nadar y disfrutar de un momento en familia, en la CDMX habrá acceso gratuito a las albercas que hay en las diferentes alcaldías, aquí te compartimos la ubicación, horarios y todo lo que debes saber.
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Albercas gratuitas en las Utopías de CDMX
Hay albercas gratuitas en las Utopías:
- Ixtapalcalli
- Libertad
- Cuauhtlicalli
- Quetzalcóatl
- La Cascada
- Teotongo
- Olini
- Papalotl
- Tezontli
- Atzintli
- Huizachtepetl
¿En dónde hay albercas gratuitas en CDMX?
En la alcaldía Gustavo A. Madero hay varias albercas gratuitas para que vayas a refrescarte:
- Centro Deportivo Rosendo Arnaiz ubicado en Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac.
- Centro Deportivo Leona Vicario en Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón.
- Deportivo Margarita Maza de Juárez en Eje Central Lázaro Cárdenas 492 en la colonia Lázaro Cárdenas.
- Deportivo Nueva Atzacoalco en Avenida Ingeniero Eduardo Molina 314 en la colonia Nueva Atzacoalco.
- Centro Integral de Desarrollo Humano José Emilio Pacheco en Periférico esquina con Ricardo Flores Magón s/n colonia Atzacoalco.
- Deportivo Aquiles Serdán en Puerto Ensenada, colonia Casas Alemán.
- Ciudad Deportiva Carmen Serdán en Avenida Estado de México 200 en la colonia Loma la Palma.
- Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla en Avenida 517 s/n en Pueblo de San Juan de Aragón.
Las albercas tendrán un horario de 09:00 a 14:00 horas del 22 de julio hasta el 28 de agosto.
Requisitos para ingresar a las albercas
Para poder ingresar a las albercas es necesario usar traje de baño, llevar toalla, usar sandalias y tener muy buena actitud. Es importante que tomes en cuenta que no se permite el ingreso a mascotas, alimentos y bebidas y consumo de alcohol.
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