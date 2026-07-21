Albercas gratuitas en CDMX para disfrutar de las vacaciones de verano 2026

Si aún no tienes planes para estas vacaciones de verano y quieres nadar y disfrutar de un momento en familia, en la CDMX habrá acceso gratuito a las albercas que hay en las diferentes alcaldías, aquí te compartimos la ubicación, horarios y todo lo que debes saber.

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Albercas gratuitas en las Utopías de CDMX

Hay albercas gratuitas en las Utopías:

Ixtapalcalli

Libertad

Cuauhtlicalli

Quetzalcóatl

La Cascada

Teotongo

Olini

Papalotl

Tezontli

Atzintli

Huizachtepetl

¿En dónde hay albercas gratuitas en CDMX?

En la alcaldía Gustavo A. Madero hay varias albercas gratuitas para que vayas a refrescarte:

Centro Deportivo Rosendo Arnaiz ubicado en Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac.

ubicado en Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac. Centro Deportivo Leona Vicario en Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón.

en Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón. Deportivo Margarita Maza de Juárez en Eje Central Lázaro Cárdenas 492 en la colonia Lázaro Cárdenas.

en Eje Central Lázaro Cárdenas 492 en la colonia Lázaro Cárdenas. Deportivo Nueva Atzacoalco en Avenida Ingeniero Eduardo Molina 314 en la colonia Nueva Atzacoalco.

en Avenida Ingeniero Eduardo Molina 314 en la colonia Nueva Atzacoalco. Centro Integral de Desarrollo Humano José Emilio Pacheco en Periférico esquina con Ricardo Flores Magón s/n colonia Atzacoalco.

José Emilio Pacheco en Periférico esquina con Ricardo Flores Magón s/n colonia Atzacoalco. Deportivo Aquiles Serdán en Puerto Ensenada, colonia Casas Alemán.

Ciudad Deportiva Carmen Serdán en Avenida Estado de México 200 en la colonia Loma la Palma.

en Avenida Estado de México 200 en la colonia Loma la Palma. Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla en Avenida 517 s/n en Pueblo de San Juan de Aragón.

Las albercas tendrán un horario de 09:00 a 14:00 horas del 22 de julio hasta el 28 de agosto.

☀️¡Estas vacaciones vive la aventura en el EDEN Naturaleza!



📍 Av. Noé s/n esq. Av. Graciela, Guadalupe Tepeyac

🕚 Atracciones: martes a domingo, de 11:00 a 19:00 h

🌳 Parque: martes a domingo, de 8:00 a 21:00 h



¡Te esperamos con t familia y amigos!✨ pic.twitter.com/Wm8Oi8UiZG — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) July 18, 2026

Requisitos para ingresar a las albercas

Para poder ingresar a las albercas es necesario usar traje de baño, llevar toalla, usar sandalias y tener muy buena actitud. Es importante que tomes en cuenta que no se permite el ingreso a mascotas, alimentos y bebidas y consumo de alcohol.

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