Ambiente tóxico; hay mala calidad del aire en CDMX hoy; ¿habrá Doble Hoy No Circula?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de verificar que los índices de contaminación ambiental se mantengan en niveles bajos, pero hoy, hay muchas partículas contaminantes y la calidad del aire es mala.

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Mala calidad del aire afecta CDMX

De acuerdo con el reporte de este martes, la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay presencia de contaminantes PM10 que provienen del polvo, polen, hollín, tráfico y la industria.

Debido a que son muy pequeños pueden provocar irritación en la nariz y ojos, son capaces de agravar el asma, las alergias y reducir la función pulmonar y fatiga.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el promedio diario seguro para las PM10 no debe superar los 50 μ g/m³.

La contaminación atmosférica es una de las preocupaciones ambientales y sanitarias actuales y las PM son las principales causantes, pues aunque no son visibles, tienen un importante efecto en la calidad del aire y el bienestra a nivel global.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque la calidad del aire es mala y hay contaminantes en el ambiente, estos no rebasan los límites establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), así que no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Cotingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula. Sin embargo, te recomendamos mantenerte pendiente de los avisos de las autoridades.

Hoy no pueden circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8. Los únicos que están exentos son los autos híbridos o eléctricos y los que tengan holograma 0 y 00.

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