Metro CDMX hoy: Suspenden un tramo de la Línea A por lluvias intensas; estas son las estaciones afectadas

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX anunció la suspensión de un tramo de la Línea A que se vio afectada por las intensas lluvias que se registraron hoy 20 de julio en la capital mexicana. Si pensabas viajar por esta línea, te sugerimos que tomes precauciones.

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Activan doble alerta por lluvias en la CDMX

Este lunes 20 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó una alerta doble por lluvias intensas. Al menos 9 alcaldías estaban en riesgo de lluvias intensas con probabilidad de granizo.

La alcaldía Iztapalapa fue la más afectada por las lluvias, por lo que las autoridades capitalinas activaron la alerta naranja en Iztapalapa.

⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 20/07/2026, en la demarcación: @Alc_Iztapalapa.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/RXNOOVscJC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

¿Cuáles son las estaciones cerradas en la línea A del Metro?

Las intensas precipitaciones que se registraron en la alcaldía Iztapalapa inundaron algunas de las estaciones de la Línea A del Metro, por lo que quedaron fuera de servicio temporalmente. Las estaciones afectadas son:

El tramo de la estación Guelatao a la estación La Paz.

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de trenes en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.



Se coordina el apoyo con unidades de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

Las autoridades capitalinas informaron que, por el momento, se ofrece servicio servicio de RTP con unidades de Guelatao a Santa Marta.

El Metro CDMX implementa marcha de seguridad por lluvias; lista de estaciones

A través de sus redes sociales, el Metro CDMX informó que implementará marcha lenta de trenes en varias estaciones, como medida de seguridad ante las fuertes lluvias que se registran durante la trade-noche de este lunes 21 de julio. Estas son las líneas del Metro afectadas:

Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/pyA73qXjdF — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

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