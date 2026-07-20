Hoy No Circula del 21 de julio en CDMX; autos que deben quedarse en casa este martes

Las lluvias han impactado severamente a la capital y en muchas ocasiones resulta imposible moverse en transporte; sin embargo, el programa Hoy No Circula sigue vigente, por lo que a pesar de las inclemencias del clima debes dejar el auto en casa.

Si bien es cierto que el auto resuelve la movilidad de millones en la CDMX, la gran cantidad de contaminantes que se generan también representan un problema para la salud.

Es por ello que la Secretaría del Medio Ambiente implementa el Hoy No Circula en el cada día deben quedarse en casa los autos con determinaod engomado o placa.

¿Cuáles son los autos que no circulan el martes?

En el caso del día martes, en este caso 21 de julio, toca a:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Es importante saber que los autos más antiguos son los que tienen que adherirse a este programa, ya que son aquellos que tienen holograma 1 y holograma 2 por ser los que más contaminan.

Los carros más nuevos son los que obtienen el holograma 0 y 0 y están exentos del programa; los modelos los eléctricos e híbridos, también circulan diario.

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula?

Pero como toda restricción que existe en la CDMX, no acatar la regla implica una multa, que ahora es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que para 2026 representa una multa aproximada de 2 mil 400 a 3 mil 600 pesos.

Y eso se suma que el vehículo es remitido al depósito vehicular, generando gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Es importante que también recuerdes que si las placas son de algún municipio como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Naucalpan, Nezahualcóyotl del Edomex también aplican para la multa.

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