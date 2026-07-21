EN VIVO: Calles paralizadas por caravana y bloqueos en CDMX hoy

Hoy se llevarán a cabo bloqueos en varias alcaldías de CDMX y si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones pues habrá cierres viales, la zona centro será una de las más afectadas.

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Caravana en la alcaldía Iztapalapa

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se llevará a cabo una caravana a las 09:00 horas en la Estación “Periférico Oriente” de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Tláhuac No. 1553, colonia Año de Juárez, alcaldía Iztapalapa con destino al Zócalo Capitalino ubicado en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por bloqueos

Además se tienen previstos bloqueos en las siguientes calles y horarios:

A las 10:00 horas en Juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

A las 11:00 horas en Deportivo “Hermanos Galeana” (Plantón) ubicado en Av. 416 y Av. José Loreto Fabela, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

A las 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo y en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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