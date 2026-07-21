Llega a Cuauhtémoc, CDMX, nueva jornada de empleo el 24 de julio con vacantes en seguridad, atención al cliente, administración, transporte y más: horarios y requisitos

La Jornada de Empleo URSE Cuauhtémoc ya tiene fecha: se realizará el 24 de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. El evento tendrá lugar en la Plaza Renato Leduc, colonia San Rafael, CDMX.

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¿Qué requisitos pide la Jornada de Empleo en Cuauhtémoc?

Para quienes deseen asistir a esta jornada de empleo en CDMX, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pidió llevar tres documentos básicos: una solicitud de empleo ya elaborada o, en su defecto, un currículum vitae (CV) actualizado, identificación oficial y CURP.

Estos requisitos aplican para acceder a las vacantes de las 9 empresas participantes el 24 de julio. La dependencia no especificó requisitos adicionales más allá de estos tres documentos.

¿Qué empresas y vacantes habrá en la Jornada de Empleo de Cuauhtémoc?

En total, 9 empresas participarán en esta jornada, con vacantes en seguridad, atención al cliente, administración, transporte y más. Según consignó Trabajo CDMX, estas son las empresas y sus vacantes disponibles:

Joined

Ejecutivo de cobranza

Analista de datos

Sigma Seg

Guardias de seguridad

Valet parking

Floor valet

Sanborns

Personal de atención directa al cliente

Servicio de Protección Federal

Guardias de seguridad

Jefe de turno

Grupo Cisa

Chofer

Elemento de seguridad

Pintor carrocero

Mecánico diésel

Contador Jr.

Especialista en ERP

Auxiliar de limpieza

Operador de grúa

Unipol

Policía de proximidad

Policía penitenciario

Policía de proximidad con perfil de analista táctico e investigador

Blink Mensajeros

Personal operador de motocicleta

Personal rescatista

Personal operador de automóvil (camioneta)

Personal operador de bicicleta

Prestige Parking

Personal para cajas

Personal para valet parking

Personal encargado de estacionamientos

Personal para supervisión de estacionamientos

Involve

Salesforce Lead Business Functional Architect

Gerente de operaciones

Personal líder técnico Senior Salesforce

Personal para contabilidad / Administrador senior

Personal de limpieza

Personal para apoyo en mantenimiento general

Personal auxiliar de almacén de dispositivos médicos

Personal para guardia de seguridad

Personal auxiliar de almacén

Personal ejecutivo de ventas

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