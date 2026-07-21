Llega a Cuauhtémoc, CDMX, nueva jornada de empleo el 24 de julio con vacantes en seguridad, atención al cliente, administración, transporte y más: horarios y requisitos

La Jornada de Empleo URSE Cuauhtémoc ya tiene fecha: se realizará el 24 de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. El evento tendrá lugar en la Plaza Renato Leduc, colonia San Rafael, CDMX.
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¿Qué requisitos pide la Jornada de Empleo en Cuauhtémoc?
Para quienes deseen asistir a esta jornada de empleo en CDMX, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pidió llevar tres documentos básicos: una solicitud de empleo ya elaborada o, en su defecto, un currículum vitae (CV) actualizado, identificación oficial y CURP.
Estos requisitos aplican para acceder a las vacantes de las 9 empresas participantes el 24 de julio. La dependencia no especificó requisitos adicionales más allá de estos tres documentos.
¿Qué empresas y vacantes habrá en la Jornada de Empleo de Cuauhtémoc?
En total, 9 empresas participarán en esta jornada, con vacantes en seguridad, atención al cliente, administración, transporte y más. Según consignó Trabajo CDMX, estas son las empresas y sus vacantes disponibles:
Joined
- Ejecutivo de cobranza
- Analista de datos
Sigma Seg
- Guardias de seguridad
- Valet parking
- Floor valet
Sanborns
- Personal de atención directa al cliente
Servicio de Protección Federal
- Guardias de seguridad
- Jefe de turno
Grupo Cisa
- Chofer
- Elemento de seguridad
- Pintor carrocero
- Mecánico diésel
- Contador Jr.
- Especialista en ERP
- Auxiliar de limpieza
- Operador de grúa
Unipol
- Policía de proximidad
- Policía penitenciario
- Policía de proximidad con perfil de analista táctico e investigador
Blink Mensajeros
- Personal operador de motocicleta
- Personal rescatista
- Personal operador de automóvil (camioneta)
- Personal operador de bicicleta
Prestige Parking
- Personal para cajas
- Personal para valet parking
- Personal encargado de estacionamientos
- Personal para supervisión de estacionamientos
Involve
- Salesforce Lead Business Functional Architect
- Gerente de operaciones
- Personal líder técnico Senior Salesforce
- Personal para contabilidad / Administrador senior
- Personal de limpieza
- Personal para apoyo en mantenimiento general
- Personal auxiliar de almacén de dispositivos médicos
- Personal para guardia de seguridad
- Personal auxiliar de almacén
- Personal ejecutivo de ventas
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