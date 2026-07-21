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Llega a Cuauhtémoc, CDMX, nueva jornada de empleo el 24 de julio con vacantes en seguridad, atención al cliente, administración, transporte y más: horarios y requisitos

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México organiza una nueva jornada de empleo en la alcaldía Cuauhtémoc, con la participación de nueve empresas y vacantes en distintas áreas.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

La Jornada de Empleo URSE Cuauhtémoc ya tiene fecha: se realizará el 24 de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. El evento tendrá lugar en la Plaza Renato Leduc, colonia San Rafael, CDMX.

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¿Qué requisitos pide la Jornada de Empleo en Cuauhtémoc?

Para quienes deseen asistir a esta jornada de empleo en CDMX, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pidió llevar tres documentos básicos: una solicitud de empleo ya elaborada o, en su defecto, un currículum vitae (CV) actualizado, identificación oficial y CURP.

Estos requisitos aplican para acceder a las vacantes de las 9 empresas participantes el 24 de julio. La dependencia no especificó requisitos adicionales más allá de estos tres documentos.

¿Qué empresas y vacantes habrá en la Jornada de Empleo de Cuauhtémoc?

En total, 9 empresas participarán en esta jornada, con vacantes en seguridad, atención al cliente, administración, transporte y más. Según consignó Trabajo CDMX, estas son las empresas y sus vacantes disponibles:

Joined

  • Ejecutivo de cobranza
  • Analista de datos

Sigma Seg

  • Guardias de seguridad
  • Valet parking
  • Floor valet

Sanborns

  • Personal de atención directa al cliente

Servicio de Protección Federal

  • Guardias de seguridad
  • Jefe de turno

Grupo Cisa

  • Chofer
  • Elemento de seguridad
  • Pintor carrocero
  • Mecánico diésel
  • Contador Jr.
  • Especialista en ERP
  • Auxiliar de limpieza
  • Operador de grúa

Unipol

  • Policía de proximidad
  • Policía penitenciario
  • Policía de proximidad con perfil de analista táctico e investigador

Blink Mensajeros

  • Personal operador de motocicleta
  • Personal rescatista
  • Personal operador de automóvil (camioneta)
  • Personal operador de bicicleta

Prestige Parking

  • Personal para cajas
  • Personal para valet parking
  • Personal encargado de estacionamientos
  • Personal para supervisión de estacionamientos

Involve

  • Salesforce Lead Business Functional Architect
  • Gerente de operaciones
  • Personal líder técnico Senior Salesforce
  • Personal para contabilidad / Administrador senior
  • Personal de limpieza
  • Personal para apoyo en mantenimiento general
  • Personal auxiliar de almacén de dispositivos médicos
  • Personal para guardia de seguridad
  • Personal auxiliar de almacén
  • Personal ejecutivo de ventas

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