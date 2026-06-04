El abandono animal en la CDMX es un delito y por ello, el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro se encarga de rescatarlos y después buscarles un hogar donde los quieran y cuiden y si estás pensando en adoptar, la perrita Talina esta en busca de una familia.

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¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?

Talina es una perrita de 3 años tamaño chico que fue rescatada en la estación del Metro Martín Carrera y si estás interesado en adoptarla, te decimos cuáles son los pasos que debes seguir:

Descarga y llena el Formato para la adopción de caninos

Copia del INE o algún documento oficial

Copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Deberás acudir con toda esta documentación a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Una vez que revisen tu documentación se programará una visita domiciliaria y si cumples con los requisitos se agendará una fecha de entrega para que recibas a Talina bañada, esterilizada y desparasitada.

Beneficios de tener un perro como mascota

Investigadores se han encargado de encontrar cuáles son los beneficios de tener un perro y estos son algunos:

Los dueños de mascotas realizan caminatas diarias porque deben sacar a los perros a hacer del baño

Tener un perro reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular

La convivencia con perros se asocia a una mayor diversidad de microbiota intestinal beneficiosa

El contacto físico con perros tiene efectos medibles sobre la inmunidad

Interactuar con un perro impacta sobre la actividad cerebral

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