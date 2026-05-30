En la CDMX se han hecho campañas para promover la adopción responsable de perros y por ello, el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de rescatar a los lomitos que son abandonados para posteriormente darles una nueva oportunidad para que vivan en familia.

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Requisitos para adoptar a Peca

Así que si estás pensando en adoptar una perrita, Peca tiene 4 años, es tamaño mediano y está en busca de un hogar donde la cuiden y quieran mucho. Así que si estás interesado en integrarla a tu familia, esto es lo que debes hacer.

Deberás acudir al CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco con:

Formato para la adopción de caninos llenado (aquí lo puedes descargar)

Copia del INE o documento de identificación oficial

Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Una vez que entregues toda la documentación se te programará una visita domiciliaria y en caso de que cumplas con todos los requisitos se agendará una fecha para que te entreguen a Peca bañada, esterilizada y desparasitada.

¿Cómo apoyar al CTC?

En caso de que no puedas adoptar pero quieres apoyar la causa del CTC puedes ir a jugar y pasar tiempo con los perros o también puedes hacer donaciones. Se requieren:

Alimento

Collares

Correas

Platos metálicos

Productos de limpieza

Juguetes

Cobijas

Suéteres

Materiales de curación como gasas, alcohol, jeringas y algodón

El altruismo es una de las características de este albergue ya que no cuenta con un presupuesto asignado para su manutención por ello, es importante apoyar en medida de lo posible.

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