En la CDMX siempre hay bloqueos y manifestaciones que provocan cortes a la circulación, y para que no te quedes atrapado en el tráfico, conoce cuáles son las calles que tendrán afectaciones hoy sábado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Marchas en CDMX hoy

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) este día se realizarán cortes a la circulación por marchas en:

Av. Paseo de la Reforma No. 50, colonia Polanco 5ª. Secc., alcaldía Miguel Hidalgo a las 08:00 horas.

Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino a las 10:00 horas.

Calles cerradas por bloqueos

También se realizarán cierres viales en:

Calz. de Tlalpan No. 3375, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán; en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico y en Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo a las 11:00 horas.

Isabel la Católica y Cádiz, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez y en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Av. Juárez, colonia Centro y en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas.

Av. Paseo de la Reforma No. 111, colonia Bosque de Chapultepec 1ª. Secc., alcaldía Miguel Hidalgo a las 16:00 horas.

Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico y en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 18:00 horas.

¿En dónde habrá rodadas en CDMX?

A las 20:30 horas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y H. Congreso de la Unión, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza y en Parque Calles Cobre y Cananea, Col. Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.