Proponen multa y arresto para quienes paseen a su perro sin correa en CDMX

Tener una mascota es una gran responsabilidad pues aunque estén educados pueden reaccionar de formas impredecibles ante ciertos estímulos y para evitar incidentes se propuso endurecer las sanciones para quien realice paseo a su perro sin correa en la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Proponen endurecer sanciones a dueños de mascotas

La diputada Olivia Garza lanzó una iniciativa en el Congreso de la capital para arrestar hasta por 36 horas a las personas que paseen a sus perros sin correa.

De acuerdo con el artículo 28, fracción I de la Ley de Cultura Cívica se considera una infracción contra la seguridad ciudadana:

Permitir a la persona propietaria o poseedora de un animal que transite libremente sin adoptar las medidas de seguridad necesarias dependiendo de las características particulares de la mascota.

¿De cuánto es la multa por pasear a tu mascota sin correa?

Actualmente la ley contempla como infracción tipo B pasear a tu mascota sin las medidas de seguridad necesarias y la multa equivale a entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además de un arresto de 13 a 24 horas o de 6 a 12 horas de trabajo comunitario.

La nueva iniciativa plantea que esta falta se castigue con:

Multa de 21 a 30 UMA, es decir entre 2 mil 463 a 3 mil 636 pesos

Arresto de 25 a 36 horas

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas

En términos generales la propuesta tiene como objetivo que las personas que tienen animales de compañía cumplan con las medidas necesarias ya que el artículo 26, fracción VII califica como una infracción contra la dignidad de las personas al propietario de un animal que cause lesiones a una persona y estas tarden en sanar menos de 15 días.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.