El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC CDMX), dio a conocer que a partir de las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo se dará el cierre de tres estaciones de la Línea 2, esto como parte de los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en las instalaciones por la nueva calzada elevada de Tlalpan.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, las autoridades del Metro CDMX dieron a conocer que desde la hora antes mencionada y hasta el próximo 4 de junio, las estaciones no estarán operando por lo que unidades RTP se encargarán de ayudar con los traslados de usuarios.

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¿Cuáles serán las estaciones abiertas en la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con el anuncio que hicieron las autoridades del Metro CDMX, las estaciones que cerrarán a partir de las 20:00 de este 29 de mayo son: Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, por lo cual las operaciones de rutas se estarán dando en dos tramos específicos.

Con lo antes mencionado, se confirma que la Línea 2 operará este 30 y 31 de mayo, así como el 1, 2 y 3 de junio únicamente de los tramos que van de Tasqueña a Xola, así como de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

#AvisoMetro: Derivado de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, realizados por la @SOBSECDMX, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del 4 de junio, la Línea 2 operará en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino… pic.twitter.com/PSe1WDM55r — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 29, 2026

¿Cuándo se reanuda el servicio normal en el Metro CDMX?

Según con el anuncio de las autoridades correspondientes, el servicio se normalizará con el inicio de las labores del 4 de junio próximo, es decir, en punto de las 05:00 de la mañana de la fecha ya señalada, se reanudarán las operaciones.

A pesar de ello, se señaló que unidades RTP estarán brindando el servicio emergente en las estaciones que se mantendrán cerradas, esto para evitar afectar a la mayor cantidad de usuarios.

¿Cuándo terminan la sobras de la calzada elevada de Tlalpan?

Vale la pena señalar que en un inicio se tenía previsto que las labores de la calzada elevada de Tlalpan terminarán el 31 de mayo de este 2026, sin embargo, se han reportado importantes retrasos que llevarían a la apertura total a tan solo cinco días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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