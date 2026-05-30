Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Fijan el 1 de junio audiencia en EUA del extitular de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez
/Ciudad/Nota

Vacunación, esterilización gratis y más en el Can Fest en CDMX

Si tienes mascotas y les hace falta vacuna, desparasitación o algún otro servicio médico en la alcaldía Cuauhtémoc habrá una jornada de cuidado animal gratuita.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se le ha dado prioridad al cuidado y bienestar de los animales, por ello, se llevan a cabo diversas campañas para esterilizar, desparasitar y vacunar gratis a perros y gatos y en la alcaldía Cuauhtémoc se llevará a cabo el Can Fest donde habrá actividades y servicios para mascotas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Actividades y servicios gratuitos en el Can Fest

Así que si tienes mascotas y quieres acudir a este evento, habrá:

  • Campaña de esterilización gratuita
  • Campaña de vacunación gratuita
  • Estética canina gratuita
  • Valoraciones médicas preventivas
  • Desparasitación interna felina y canina

Todos los servicios están sujetos a disponibilidad y demanda de la jornada, así que te recomendamos llegar temprano.

Requisitos para la esterilización

Para realizar la esterilización es necesario contar con los siguientes requisitos:

  • Original y copia de cartilla de vacunación o comprobante de vacuna con vigencia máxima de un año
  • Copia de INE del tutor responsable
  • RUAC impreso
  • Donativo de 2 kilos de croquetas en bolsa sellada o material médico como gasas, guantes, alcohol, agua oxigenada y rollo de servitoallas.
  • Un animal de compañía por persona
  • Mascotas mayores de 4 meses y menores de 7 años
  • Ayuno de 8 horas de agua y comida
  • Clínicamente sanos y sin tratamiento médico
  • Hembras sin amamantar, no gestantes ni en celo
  • Cobija gruesa, collar o correa
  • Gatos o perros pequeños en transportadora
  • Faja o collar isabelino

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Can Fest?

El Can Fest se llevará a cabo el 6 y 7 de junio de las 09:00 a las 18:00 horas en Jardín Pushkin ubicado en Avenida Cuauhtémoc 104 en la colonia Roma Norte.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO