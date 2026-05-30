En la CDMX se le ha dado prioridad al cuidado y bienestar de los animales, por ello, se llevan a cabo diversas campañas para esterilizar, desparasitar y vacunar gratis a perros y gatos y en la alcaldía Cuauhtémoc se llevará a cabo el Can Fest donde habrá actividades y servicios para mascotas.
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Actividades y servicios gratuitos en el Can Fest
Así que si tienes mascotas y quieres acudir a este evento, habrá:
- Campaña de esterilización gratuita
- Campaña de vacunación gratuita
- Estética canina gratuita
- Valoraciones médicas preventivas
- Desparasitación interna felina y canina
Todos los servicios están sujetos a disponibilidad y demanda de la jornada, así que te recomendamos llegar temprano.
Requisitos para la esterilización
Para realizar la esterilización es necesario contar con los siguientes requisitos:
- Original y copia de cartilla de vacunación o comprobante de vacuna con vigencia máxima de un año
- Copia de INE del tutor responsable
- RUAC impreso
- Donativo de 2 kilos de croquetas en bolsa sellada o material médico como gasas, guantes, alcohol, agua oxigenada y rollo de servitoallas.
- Un animal de compañía por persona
- Mascotas mayores de 4 meses y menores de 7 años
- Ayuno de 8 horas de agua y comida
- Clínicamente sanos y sin tratamiento médico
- Hembras sin amamantar, no gestantes ni en celo
- Cobija gruesa, collar o correa
- Gatos o perros pequeños en transportadora
- Faja o collar isabelino
¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Can Fest?
El Can Fest se llevará a cabo el 6 y 7 de junio de las 09:00 a las 18:00 horas en Jardín Pushkin ubicado en Avenida Cuauhtémoc 104 en la colonia Roma Norte.
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