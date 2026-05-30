En la CDMX se le ha dado prioridad al cuidado y bienestar de los animales, por ello, se llevan a cabo diversas campañas para esterilizar, desparasitar y vacunar gratis a perros y gatos y en la alcaldía Cuauhtémoc se llevará a cabo el Can Fest donde habrá actividades y servicios para mascotas.

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Actividades y servicios gratuitos en el Can Fest

Así que si tienes mascotas y quieres acudir a este evento, habrá:

Campaña de esterilización gratuita

Campaña de vacunación gratuita

Estética canina gratuita

Valoraciones médicas preventivas

Desparasitación interna felina y canina

Todos los servicios están sujetos a disponibilidad y demanda de la jornada, así que te recomendamos llegar temprano.

Requisitos para la esterilización

Para realizar la esterilización es necesario contar con los siguientes requisitos:

Original y copia de cartilla de vacunación o comprobante de vacuna con vigencia máxima de un año

Copia de INE del tutor responsable

RUAC impreso

Donativo de 2 kilos de croquetas en bolsa sellada o material médico como gasas, guantes, alcohol, agua oxigenada y rollo de servitoallas.

Un animal de compañía por persona

Mascotas mayores de 4 meses y menores de 7 años

Ayuno de 8 horas de agua y comida

Clínicamente sanos y sin tratamiento médico

Hembras sin amamantar, no gestantes ni en celo

Cobija gruesa, collar o correa

Gatos o perros pequeños en transportadora

Faja o collar isabelino

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Can Fest?

El Can Fest se llevará a cabo el 6 y 7 de junio de las 09:00 a las 18:00 horas en Jardín Pushkin ubicado en Avenida Cuauhtémoc 104 en la colonia Roma Norte.

🎉🐾 ¡Llega el CAN FEST a la Cuauhtémoc!

Dos días dedicados al cuidado animal, la convivencia responsable y la atención para lomitos y michis en el Jardín Pushkin. 💜

📅 6 y 7 de junio

📍 Jardín Pushkin

⏰ 09:00 a 18:00 h pic.twitter.com/e9AsfRnqpx — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) May 28, 2026

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