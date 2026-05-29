¿Te gustaría aprender a nadar? Esta es tu oportunidad pues en la nueva Utopía La Heroica podrás aprender gratis, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes inscribirte para que te sientas como pez en el agua.

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Clases gratis de natación

En la página de Facebook de Utopías de la CDMX se compartió la convocatoria de inscripción para las clases de natación que se impartirán en la alberca olímpica techada.

Es importante que tomes en cuenta que las clases son para personas de 6 años en adelante, tampoco se admitirán personas que tengan algún tipo de epilepsia.

Requisitos y fechas de inscripción

La recepción de documentos será el martes 2 y miércoles 3 de junio de las 09:00 a las 15:00 horas y es necesario acudir con:

Copia del comprobante de domicilio no mayor a dos meses de antigüedad

Copia del CURP certificado

Copia del INE

Examen médico original expedido y sellado por una institución pública no mayor a tres meses

Copia del acta de nacimiento actualizada

2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color

Fotografía de la persona autorizada para recoger al menor

Para las personas mayores de 40 años es necesario contar con:

Estudio de electrocardiograma en reposo y química sanguínea de 6 elementos no mayor a 6 meses de antigüedad

Certificado de discapacidad y funcionalidad actualizado

En caso de tener una discapacidad, los mismos documentos para la persona que asiste

Es importante destacar que sin la documentación completa y correcta no se entregará a ficha para la revisión médica. Una vez que cuentes con todo lo necesario se asignará la fecha y hora.

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