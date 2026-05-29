Durante la tarde de este viernes 29 de mayo, alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), bloquearon los carriles laterales de Periférico Sur ocasionando un importante congestionamiento vehicular en la zona, lo cual derivó en retrasos en los trayectos de los conductores.

A través de las diferentes plataformas oficiales de OVIAL, órgano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), se detalló que el bloqueo se dio frente a las instalaciones de la misma ENAH.

14:40 #PrecauciónVial | Continúan manifestantes con el cierre a la circulación en carriles laterales y centrales Anillo Periférico al Oriente a la altura de Zapote, alcaldía Tlalpan. #AlternativaVial Av. San Fernando y Av. del Imán. pic.twitter.com/OWVUA2LlP6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 29, 2026

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