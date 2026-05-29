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Colapsa Periférico Sur por bloqueo en carriles centrales; estudiantes armaron “cascarita”

Alumnos de la ENAH bloquearon los carriles laterales de Periférico Sur como protesta por las obras que se llevan a cabo en toda la capital de la República.

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1 minuto lectura
Escrito por: Yael Toribio

Durante la tarde de este viernes 29 de mayo, alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), bloquearon los carriles laterales de Periférico Sur ocasionando un importante congestionamiento vehicular en la zona, lo cual derivó en retrasos en los trayectos de los conductores.

A través de las diferentes plataformas oficiales de OVIAL, órgano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), se detalló que el bloqueo se dio frente a las instalaciones de la misma ENAH.

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