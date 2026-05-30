Esta por terminar mayo, no obstante el programa Hoy No Circula Sabatino se sigue aplicando con normalidad. El quinto mes del año tuvo cinco sábados, hoy 30 es el último de ellos, por lo que aquí te decimos cómo aplican las restricciones vehiculares.

El sábado, para muchos es la oportunidad de descanso, de hacer las compras u otro día laboral, pero antes de que salgas, checa la información para evitar que te cobren multas o te lleven al corralón.

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Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué coches no salen hoy 30 de mayo de 2026?

Te compartimos qué placas tendrán restricciones de circulación entre las 5:00 a 22:00 horas.

Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa

Autos foráneos

Unidades con permisos provisionales

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula Sabatino?

Este sábado 30 de mayo, están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 1

Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

Las autoridades recordaron que el objetivo del programa es reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cómo saber si mi auto no circula hoy?

Si aún tienes dudas, puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

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