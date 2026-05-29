El Sistema de Monitoreo Atmosférico verifica constantemente cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX para en caso de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y hoy es mala y el nivel de riesgo es alto ya que hay partículas contaminantes PM10.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el monitoreo este viernes hay presencia de partículas contaminantes PM10 que pueden provocar daños a la salud como tos, irritación en los ojos y hasta neumonía, asma y otros problemas respiratorios.

Por ello, es importante mantenerse atento a los avisos de las autoridades y evitar realizar actividades al aire libre cuando los índices de contaminación y ozono son elevados.

¿Va a aplicar el Doble Hoy No Circula?

Aunque hay contaminación y el nivel de riesgo es alto no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental por lo que el Hoy No Circula aplica de manera normal y solo descansan los autos holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

¿Cuántas fases de contingencia ambiental hay y cuándo se activan?

En la Zona Metropolitana del Valle de México la contingencia ambiental se divide en tres niveles:

Fase preventiva: Cuando los valores de contingencia se encuentran por arriba de los 140 puntos IMECA. Se reduce el uso de vehículos y se detienen las obras de construcción que generen altos niveles de polvo.

Fase I: Es cuando el ozono o las partícula PM10 y PM2.5 superan los 150 puntos IMECA. Aplica el Doble Hoy No Circula y se suspenden actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Fase II: Se considera una emergencia extrema y prolongada cuando se superan los 200 puntos IMECA y se suspenden las actividades escolares y académicas, hay restricción vehicular severa.

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