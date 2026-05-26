Si estás en búsqueda de tu siguiente reto laboral, esta información es para ti: el Metrobús publicó un par de vacantes, ¡pero apúrate! La fecha límite para postularse es este martes 26 de mayo.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en Metrobús?

De acuerdo con la información publicada a través de la página oficial del Metrobús, las vacantes publicadas son dos: Técnico en diseño y comunicación institucional y Técnico en la calidad del servicio.

Según el calendario oficial, la recepción de currículums será exclusivamente este martes 26 de mayo, las pruebas psicométricas y de evaluación técnica a los candidatos se llevarán a cabo el miércoles 27 de mayo, las entrevistas se llevarán a cabo el 28 de mayo y el inicio de actividades será el próximo 1 de junio de 2026.

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¿Cuáles son los sueldos que se ofrecen en las vacantes de Metrobús?

Técnico en diseño y comunicación institucional : $16,200 MXN brutos, $14,160.32 netos mensuales.

: $16,200 MXN brutos, $14,160.32 netos mensuales. Técnico en la calidad del servicio: $16,200 MXN brutos, $14,160.32 netos mensuales.

¿Cómo postularme a las vacantes de Metrobús?

Asegúrate de cumplir con el perfil requerido .

. Revisar y actualiza tu CV acompañado del comprobante académico que acredita tu último grado de estudios.

acompañado del comprobante académico que acredita tu último grado de estudios. Enviar los archivos digitales a la dirección de correo electrónico reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx. Utiliza el siguiente formato: Nombre del archivo_nombre del candidato_fecha, por ejemplo: CV_JuanPerz_26mayo2026.

a la dirección de correo electrónico reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx. Utiliza el siguiente formato: Nombre del archivo_nombre del candidato_fecha, por ejemplo: CV_JuanPerz_26mayo2026. Escribir en el asunto del correo la vacante que se está solicitando. Metrobús advirtió que en caso de recibir más de una postulación, se desacreditará el proceso.

Requisitos de la vacante de Técnico en diseño y comunicación institucional

Sexo Indistinto.

Licenciatura en Diseño Gráfico, Comunicación o afines.

Experiencia mínima: 1 año.

Adjuntar portafolio de trabajos.

Requisitos de la vacante de Técnico en la calidad del servicio

Sexo Indistinto.

Licenciatura en Comunicación, Trabajo Social, Psicología o carreras a fines.

Experiencia mínima: 1 año en áreas de atención ciudadana o atención a clientes en canales digitales y telefónicos.

Habilidad en comunicación escrita y oral.

Disponibilidad de tiempo.

En caso de requerir más información, puedes consultar las vacantes publicadas a través de la página web oficial de Metrobús.

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