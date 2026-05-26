El Sistema de Monitoreo Atmosférico mantiene una constante revisión de la calidad del aire en CDMX y hoy el nivel de riesgo es alto debido a las partículas contaminantes que hay en el ambiente.

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Hay mala calidad del aire y nivel de riesgo alto en CDMX

De acuerdo con el reporte de hoy, la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 que están compuestas por polvo, ceniza, hollín y polen y se originan por obras de construcción, tráfico y actividades industriales.

Estas partículas son dañinas a la salud debido a que se alojan en el sistema respiratorio y pueden irritar las vías respiratorias provocando tos, estornudos, alergias y ardor en los ojos.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando hay altas concentraciones de partículas y ozono y se pone en marcha el programa Doble Hoy No Circula que prohíbe el tránsito de vehículos en la CDMX y Edomex.

Sin embargo, a pesar de que este día los niveles son altos, no se tiene previsto que se active por lo que los autos que no pueden circular este martes son los holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8. Los únicos que pueden circular todos los días son los vehículos eléctricos e híbridos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 26 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/fzUjetoHLE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 26, 2026

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