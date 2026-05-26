El transporte público de la Ciudad de México (CDMX) sigue presentando demoras durante las primeras horas del día y hoy martes 26 de mayo de 2026 no es la excepción.

De acuerdo a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las líneas 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, A y B presentan demoras por alta afluencia; sin embargo, destacan que ya se agiliza la circulación para evitar mayores retrasos.

En tanto, en el Metrobús CDMX se presentan estaciones cerradas, así como desvío por obstrucción de carril en varias líneas.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/UGw2sA1KUE — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 26, 2026

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¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy martes 26 de mayo?

Así van las líneas del Metro CDMX:

Retrasos de 10 minutos en la línea 1 , especialmente en dirección Observatorio

, especialmente en dirección Observatorio Retrasos de 10 minutos en la línea 2 en dirección Cuatro Caminos; agilizan la circulación de trenes

en dirección Cuatro Caminos; agilizan la circulación de trenes Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 3 ; agilizan salida de trenes desde las terminales

; agilizan salida de trenes desde las terminales Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 6

Retrasos de 15 minutos en la línea 8 ; agilizan salida de trenes

; agilizan salida de trenes Retrasos de más de 20 minutos en la línea 12

Retrasos de 20 minutos en la línea B; agilizan salida de trenes

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy martes 26 de mayo?

Las estaciones del Metro CDMX que están cerradas este martes son todas de la línea 2:

Zócalo (por evento en la Plaza de la Constitución)

(por evento en la Plaza de la Constitución) San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Estas tres últimas estaciones están cerradas por obras de mantenimiento en la línea azul.

Así avanza el Metrobús CDMX hoy martes 26 de mayo

En tanto, el Metrobús CDMX tiene también estaciones cerradas, así como servicio con desvío en algunas líneas:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur , dirección El Caminero, por mantenimiento

, dirección El Caminero, por mantenimiento Demoras de 10 minutos en toda la línea

Línea 4 Ruta Sur

Servicio con desvío por obstrucción de carril por México-Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5

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