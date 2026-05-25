¡Ten paciencia! En el comienzo de semana, el transporte de la Ciudad de México (CDMX) tiene estaciones cerradas y cambios en las rutas de algunas líneas, principalmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús.

Para este lunes 25 de mayo, el Metro CDMX anunció el cierre de la estación Zócalo; sin embargo, se presenta alta afluencia y lento avance en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.

En tanto, en el Metrobús tiene cierre de estaciones, pero, por el momento, no presenta demoras considerables.

#MetroAlMomento:



Se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones pic.twitter.com/juLtkfngQ4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 25 de mayo?

Así avanza el Metro CDMX este día, según los usuarios y autoridades en redes sociales:

Retrasos de 10 minutos en la línea 1

Retrasos de 15 minutos en la línea 2; agilizan circulación de trenes

agilizan circulación de trenes Retrasos de 10 minutos en la línea 3 ; agilizan salida de trenes desde las terminales

; agilizan salida de trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 7 ; agilizan circulación de trenes

; agilizan circulación de trenes Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 8 ; realizan revisión en zona de vías, se agiliza la marcha de trenes

; realizan revisión en zona de vías, se agiliza la marcha de trenes Retrasos de 10 minutos en la línea A ; se agiliza la circulación

; se agiliza la circulación Retrasos de 10 minutos en la línea B; hay alta afluencia

Estaciones cerradas en el Metro CDMX

En tanto, las autoridades informaron que continúan cerradas las estaciones de la línea 2 San Antonio Abad, Portales y Nativitas; sin embargo, horas más tarde, se informó que la estación Zócalo se encuentra sin servicio.

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy 25 de mayo?

Finalmente, el Metrobús CDMX tiene algunas desviaciones en sus líneas, debido a algunas movilizaciones sociales y otros eventos:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur (dirección El Caminero)

Línea 4 Ruta Sur

Servicio de San Lázaro y AICM a San Pablo

Servicio con desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5

Línea 7

Se restablece el servicio

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