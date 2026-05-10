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Emergencia por alacranes en Guanajuato: qué hacer de inmediato si sufres una picadura

La Secretaría de Salud de Guanajuato aconseja actuar con rapidez y evitar cualquier tipo de remedio casero.

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3 minutos lectura
Escrito por: Ignacio Poggio

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) registró 13 mil 875 intoxicaciones por alacrán en lo que va de 2026, tendencia que exige acudir de inmediato a la Unidad de Salud de la Gente ante cualquier sospecha.

Si sufre una picadura, debe mantener la calma e identificar síntomas como hormigueo o salivación excesiva; por el contrario, la SSG desaconseja el uso de remedios caseros, succionar el veneno o automedicarse, ya que estas acciones retrasan el tratamiento médico y agravan el estado del paciente.

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¿Cuáles son los síntomas de una picadura de alacrán venenoso?

El Laboratorio Estatal de Salud Pública clasifica a los ejemplares conocidos como “güeritos” como los más peligrosos debido a la potencia de su veneno.

Síntomas de alerta inmediata:

  • Dolor local intenso y sensación de adormecimiento.
  • Hormigueo que se extiende por la extremidad afectada.
  • Sensación de cuerpo extraño o “pelos” en la garganta.
  • Salivación excesiva, visión borrosa y dificultad para tragar.

La valoración médica es el único método certificado para detener los efectos de las especies Centruoides infamatus y Centruoides ornatus, cuya peligrosidad es de importancia médica y puede poner en riesgo la vida si no se administra el antídoto en los instantes posteriores a la picadura.

¿Cómo prevenir nidos de alacranes y arañas en el hogar?

La Secretaría de Salud de Guanajuato emitió una serie de medidas de “autocuidado” para reducir el contacto con estos artrópodos durante mayo y junio de 2026:

  • Resanar grietas: tapar orificios en muros y pintar paredes con colores claros para detectar ejemplares fácilmente.
  • Limpieza de exteriores: eliminar escombros, madera, piedras y cacharros que sirvan de refugio en patios y azoteas.
  • Higiene personal: sacudir ropa y calzado antes de usarlos; revisar cobijas y sábanas antes de dormir.
  • Barreras físicas: instalar mosquiteros en ventanas y guardapolvos en la parte inferior de las puertas.
Si tienes esta plaga, podrías atraer a los alacranes a tu casa
Si tienes esta plaga, podrías atraer a los alacranes a tu casa Si tienes esta plaga, podrías atraer a los alacranes a tu casa (Picaktham/Getty Images)

¿Qué hacer si una mascota recibe una picadura de alacrán o mordedura de araña?

El incremento de temperatura en municipios como Irapuato y Salamanca también ha reactivado a arácnidos como la viuda negra y la araña violinista. Los perros y gatos son vulnerables al explorar rincones y jardines.

Protocolo de emergencia para mascotas:

  1. Identificar signos: lamedura insistente en la zona, llanto por dolor intenso e inflamación evidente.
  2. Tiempo crítico: el margen de supervivencia es de solo 20 a 30 minutos para recibir atención de un médico veterinario.
  3. Prohibición de remedios: evite dar leche, aplicar hielo o realizar cortes en la piel de la mascota, ya que esto acelera la necrosis o la distribución de toxinas.

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