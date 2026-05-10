Emergencia por alacranes en Guanajuato: qué hacer de inmediato si sufres una picadura

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) registró 13 mil 875 intoxicaciones por alacrán en lo que va de 2026, tendencia que exige acudir de inmediato a la Unidad de Salud de la Gente ante cualquier sospecha.

Si sufre una picadura, debe mantener la calma e identificar síntomas como hormigueo o salivación excesiva; por el contrario, la SSG desaconseja el uso de remedios caseros, succionar el veneno o automedicarse, ya que estas acciones retrasan el tratamiento médico y agravan el estado del paciente.

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¿Cuáles son los síntomas de una picadura de alacrán venenoso?

El Laboratorio Estatal de Salud Pública clasifica a los ejemplares conocidos como “güeritos” como los más peligrosos debido a la potencia de su veneno.

Síntomas de alerta inmediata:

Dolor local intenso y sensación de adormecimiento.

y sensación de adormecimiento. Hormigueo que se extiende por la extremidad afectada.

que se extiende por la extremidad afectada. Sensación de cuerpo extraño o “pelos” en la garganta.

o “pelos” en la garganta. Salivación excesiva, visión borrosa y dificultad para tragar.

La valoración médica es el único método certificado para detener los efectos de las especies Centruoides infamatus y Centruoides ornatus, cuya peligrosidad es de importancia médica y puede poner en riesgo la vida si no se administra el antídoto en los instantes posteriores a la picadura.

¿Cómo prevenir nidos de alacranes y arañas en el hogar?

La Secretaría de Salud de Guanajuato emitió una serie de medidas de “autocuidado” para reducir el contacto con estos artrópodos durante mayo y junio de 2026:

Resanar grietas: tapar orificios en muros y pintar paredes con colores claros para detectar ejemplares fácilmente.

tapar orificios en muros y pintar paredes con colores claros para detectar ejemplares fácilmente. Limpieza de exteriores: eliminar escombros, madera, piedras y cacharros que sirvan de refugio en patios y azoteas.

eliminar escombros, madera, piedras y cacharros que sirvan de refugio en patios y azoteas. Higiene personal: sacudir ropa y calzado antes de usarlos; revisar cobijas y sábanas antes de dormir.

sacudir ropa y calzado antes de usarlos; revisar cobijas y sábanas antes de dormir. Barreras físicas: instalar mosquiteros en ventanas y guardapolvos en la parte inferior de las puertas.

Si tienes esta plaga, podrías atraer a los alacranes a tu casa Si tienes esta plaga, podrías atraer a los alacranes a tu casa (Picaktham/Getty Images)

¿Qué hacer si una mascota recibe una picadura de alacrán o mordedura de araña?

El incremento de temperatura en municipios como Irapuato y Salamanca también ha reactivado a arácnidos como la viuda negra y la araña violinista. Los perros y gatos son vulnerables al explorar rincones y jardines.

Protocolo de emergencia para mascotas:

Identificar signos: lamedura insistente en la zona, llanto por dolor intenso e inflamación evidente. Tiempo crítico: el margen de supervivencia es de solo 20 a 30 minutos para recibir atención de un médico veterinario. Prohibición de remedios: evite dar leche, aplicar hielo o realizar cortes en la piel de la mascota, ya que esto acelera la necrosis o la distribución de toxinas.

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