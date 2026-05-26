En la CDMX hoy se tienen previstas varias movilizaciones sociales y si quieres evitar el tráfico, estas son las calles que tendrán cierres viales por bloqueos y manifestaciones.

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Marchas en CDMX hoy

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este martes habrá marchas en:

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas se reunirán en el Ángel de la Independencia a las 16:00 horas con destino al Hemiciclo a Juárez.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII se manifestarán a lo largo del día en Av. 5 de mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo a Torre Caballito en Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Cierres viales por bloqueos hoy

También habrá movilizaciones sociales en:

10:00 horas

Embajada de los Estados Unidos de América en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Instalaciones de Canal Once en Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

A las 11:00 horas en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas

Estación “Copilco”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Copilco y Cerro del Agua, colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán.

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (Acceso Oriente) en Purísima No. 8, colonia Leyes de Reforma 1ª. Sección, alcaldía Iztapalapa.

13:30 horas

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

A las 16:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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