Ya casi comienzan las vacaciones de verano y si quieres que tu hijo tome un curso de verano, en el Centro Nacional de las Artes (CENART) se llevarán a cabo talles y actividades para que los niños aprovechen sus días sin escuela, aquí te compartimos todos los detalles.
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Curso de verano para infancias del CENART
El CENART es uno de los recintos artísticos más importantes del país que siempre tiene una programación para toda clase de público y para estas vacaciones de verano 2026 habrá actividades como:
- Teatro
- Danza
- Artes plásticas
- Música
- Parkur
- Rallys
- Espectáculos escénicos
El horario del curso de verano es de las 08:30 a las 14:00 horas.
Fechas y precios de inscripción
“Érase una vez el verano” del CENART abrirá su registro a partir del 8 de junio a las 09:00 horas y para inscribirte es necesario presentar la siguiente documentación:
- Dos fotografías tamaño infantil
- Una copia del acta de nacimiento
- Cubrir cuota en efectivo
El precio de la inscripción al curso de verano es de 2 mil 500 pesos, así que si quieres realizar el registro te recomendamos hacerlo pronto pues el cupo es limitado a 120 participantes de entre 6 y 12 años.
El CENART se encuentra ubicado en Avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.
¿Cuándo son las vacaciones de verano 2026?
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de verano comienzan el 15 de julio y terminan el 30 de agosto de 2026. Mientras que será el 31 de agosto de 2026 cuando todos los estudiantes de educación básica regresen a las aulas.
Cabe mencionar que algunos estados aprobaron adelantar las vacaciones por lo que algunos estudiantes tendrán más días de descanso.
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