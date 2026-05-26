Ya casi comienzan las vacaciones de verano y si quieres que tu hijo tome un curso de verano, en el Centro Nacional de las Artes (CENART) se llevarán a cabo talles y actividades para que los niños aprovechen sus días sin escuela, aquí te compartimos todos los detalles.

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Curso de verano para infancias del CENART

El CENART es uno de los recintos artísticos más importantes del país que siempre tiene una programación para toda clase de público y para estas vacaciones de verano 2026 habrá actividades como:

Teatro

Danza

Artes plásticas

Música

Parkur

Rallys

Espectáculos escénicos

El horario del curso de verano es de las 08:30 a las 14:00 horas.

Fechas y precios de inscripción

“Érase una vez el verano” del CENART abrirá su registro a partir del 8 de junio a las 09:00 horas y para inscribirte es necesario presentar la siguiente documentación:

Dos fotografías tamaño infantil

Una copia del acta de nacimiento

Cubrir cuota en efectivo

El precio de la inscripción al curso de verano es de 2 mil 500 pesos, así que si quieres realizar el registro te recomendamos hacerlo pronto pues el cupo es limitado a 120 participantes de entre 6 y 12 años.

El CENART se encuentra ubicado en Avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.

¡Prepárate para un verano en el Cenart! ☂️ 🤿 ¿Tienes alguna duda? Escríbele un mensaje a @ddacenart. pic.twitter.com/kIFcxmb6nN — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) May 18, 2026

¿Cuándo son las vacaciones de verano 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de verano comienzan el 15 de julio y terminan el 30 de agosto de 2026. Mientras que será el 31 de agosto de 2026 cuando todos los estudiantes de educación básica regresen a las aulas.

Cabe mencionar que algunos estados aprobaron adelantar las vacaciones por lo que algunos estudiantes tendrán más días de descanso.

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