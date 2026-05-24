¿Vas a salir hoy domingo 24 de mayo de 2026? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el Metrobús tiene un horario diferenciado, así como estaciones cerradas para que lo tomes en cuenta.
En el Metro CDMX tiene que ver con obras de remodelación, mientras que en el Metrobús responde más a actividades de la capital que provocan desvío o cierre de estaciones.
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¿Qué estaciones están abiertas en la Línea 2 del Metro CDMX?
De acuerdo a las autoridades del STC, a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro del país) del pasado sábado 23 de mayo y hasta el lunes 25 a las 05:00 horas, la línea 2 modificará su horario:
- Sin servicio de Tasqueña a San Antonio Abad; habrá servicio de RTP
- Servicio de Cuatro Caminos a Pino Suárez
¿Cómo estará el Metrobús CDMX hoy el domingo 24 de mayo?
En tanto, en el Metrobús CDMX funcionará de la siguiente manera:
Línea 1
- Sin servicio en la estación Perisur (dirección Indios Verdes)
Línea 4 Ruta Sur
- Sin servicio de Plaza de la República y Vocacional 5
- Servicio con desvío por México Tenochtitlán a Balderas y Ayuntamiento
Línea 6
- Sin servicio en la estación Instituto Politécnico Nacional
- Servicio de El Rosario a San Bartolo y de Villa de Aragón a Riobamba
Línea 7
- Servicio de Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a La Diana
- Sin servicio de Campo Marte a La Diana
- Ruta Alameda/Tacubaya sólo llega a La Diana
Si vas a salir, entonces ya conoces cómo funcionarán los principales transportes públicos de la Ciudad de México.
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