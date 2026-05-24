¿Vas a salir hoy domingo 24 de mayo de 2026? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el Metrobús tiene un horario diferenciado, así como estaciones cerradas para que lo tomes en cuenta.

En el Metro CDMX tiene que ver con obras de remodelación, mientras que en el Metrobús responde más a actividades de la capital que provocan desvío o cierre de estaciones.

#AvisoMetro: Por los trabajos de rehabilitación en Línea 2, a partir de las 20:00 horas del día de hoy sábado 23 de mayo y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.



El tramo de San Antonio… pic.twitter.com/4WS4UPBhQF — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 24, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué estaciones están abiertas en la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo a las autoridades del STC, a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro del país) del pasado sábado 23 de mayo y hasta el lunes 25 a las 05:00 horas, la línea 2 modificará su horario:

Sin servicio de Tasqueña a San Antonio Abad ; habrá servicio de RTP

; habrá servicio de RTP Servicio de Cuatro Caminos a Pino Suárez

¿Cómo estará el Metrobús CDMX hoy el domingo 24 de mayo?

En tanto, en el Metrobús CDMX funcionará de la siguiente manera:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur (dirección Indios Verdes)

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio de Plaza de la República y Vocacional 5

Servicio con desvío por México Tenochtitlán a Balderas y Ayuntamiento

Línea 6

Sin servicio en la estación Instituto Politécnico Nacional

Servicio de El Rosario a San Bartolo y de Villa de Aragón a Riobamba

Línea 7

Servicio de Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a La Diana

Sin servicio de Campo Marte a La Diana

Ruta Alameda/Tacubaya sólo llega a La Diana

Si vas a salir, entonces ya conoces cómo funcionarán los principales transportes públicos de la Ciudad de México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.