Este martes 26 de mayo de 2026 continúa el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para los automóviles con:

Holograma rosa

Placas 7 y 8

Hologramas 1 y 2

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que las medidas aplican de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de acatarlas, podrás ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 26 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/fzUjetoHLE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 26, 2026

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Automóviles para los que no aplican con el Hoy No Circula este 26 de mayo

Las autoridades capitalinas y mexiquenses, los automóviles que están exentos son:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay probabilidad de Fase 1 en la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex hoy?

De acuerdo a la Calidad de Aire en la CDMX, el índice de aire y salud es buena, por lo que el nivel de riesgo a la salud es bajo, esto da a entender que puede que este día no se active la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

Sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día, ya que el pronóstico del clima para la capital del país marca que la máxima será de 25 a 27º y la mínima de 13 a 15º, además de que se esperan lluvias y vientos en la tarde.

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