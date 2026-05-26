Este martes 26 de mayo de 2026 continúa el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para los automóviles con:
- Holograma rosa
- Placas 7 y 8
- Hologramas 1 y 2
De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que las medidas aplican de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país); en caso de acatarlas, podrás ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Automóviles para los que no aplican con el Hoy No Circula este 26 de mayo
Las autoridades capitalinas y mexiquenses, los automóviles que están exentos son:
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
¿Hay probabilidad de Fase 1 en la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex hoy?
De acuerdo a la Calidad de Aire en la CDMX, el índice de aire y salud es buena, por lo que el nivel de riesgo a la salud es bajo, esto da a entender que puede que este día no se active la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.
Sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día, ya que el pronóstico del clima para la capital del país marca que la máxima será de 25 a 27º y la mínima de 13 a 15º, además de que se esperan lluvias y vientos en la tarde.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.