Manifestantes bloquean ambos sentidos de Circuito Interior y Manuel Carpio hoy 21 de mayo

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron un bloqueo hoy en ambos sentidos de Circuito Interior y Manuel Carpio, durante la tarde de este jueves 21 de mayo.

Los jóvenes se apostaron a la altura del Casco de Santo Tomás, lo que generó importantes afectaciones viales en la zona complicando el tránsito a los automovilistas y transporte público.

¿Qué pasó en el Circuito interior hoy 21 de mayo?

Pese a la lluvia, estudiantes del IPN se apostaron, esta tarde, en Circuito Interior y realizaron un bloqueo en ambos sentidos de esta importante arteria vial, a la altura del campus del Casco de Santo Tomás.

Los manifestantes cerraron el paso a los vehículos, tras señalar que no lograron establecer una mesa de diálogo con autoridades educativas para atender sus peticiones.

🚨#AlertaADN



⚠️🚧Estudiantes del IPN bloquean ambos sentidos de Circuito Interior y Manuel Carpio, alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) pic.twitter.com/HPU5MwqWbA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 21, 2026

Esta situación generó un importante colapso vial en esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Por lo que, se recomienda a los automovilistas usar vías alternas.

¿Qué exigen los estudiantes del IPN que bloquean Circuito Interior?

Los estudiantes del IPN realizaron un bloqueo hoy 21 de mayo, para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que atendiera las demandas de su pliego petitorio.

Entre otras cosas, los alumnos exigen reconocimiento del movimiento estudiantil; revisión de presutas irregularidades administrativas; fortalecimeinto presupuestal del IPN.

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