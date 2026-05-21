Manifestantes bloquean ambos sentidos de Circuito Interior y Manuel Carpio hoy 21 de mayo

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron un bloqueo hoy en ambos sentidos de Circuito Interior y Manuel Carpio, durante la tarde de este jueves 21 de mayo.
Los jóvenes se apostaron a la altura del Casco de Santo Tomás, lo que generó importantes afectaciones viales en la zona complicando el tránsito a los automovilistas y transporte público.
¿Qué pasó en el Circuito interior hoy 21 de mayo?
Pese a la lluvia, estudiantes del IPN se apostaron, esta tarde, en Circuito Interior y realizaron un bloqueo en ambos sentidos de esta importante arteria vial, a la altura del campus del Casco de Santo Tomás.
Los manifestantes cerraron el paso a los vehículos, tras señalar que no lograron establecer una mesa de diálogo con autoridades educativas para atender sus peticiones.
Esta situación generó un importante colapso vial en esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Por lo que, se recomienda a los automovilistas usar vías alternas.
¿Qué exigen los estudiantes del IPN que bloquean Circuito Interior?
Los estudiantes del IPN realizaron un bloqueo hoy 21 de mayo, para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que atendiera las demandas de su pliego petitorio.
Entre otras cosas, los alumnos exigen reconocimiento del movimiento estudiantil; revisión de presutas irregularidades administrativas; fortalecimeinto presupuestal del IPN.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.