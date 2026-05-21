Desde inicios de este 2026 el costo de las multas vehiculares aumentaron significativamente en la Ciudad de México (CDMX) por el ajuste a la UMA, es por ello que hoy en día estacionarse frente a la salida de la casa de alguno de tus vecinos o en cualquier otra parte de la capital, puede representar una multa superior a los 2 mil pesos.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la capital del país, este tipo de acciones están sancionados por el Artículo 29, el cual establece que todas las cocheras de viviendas, negocios y demás, tienen que estar libres a no ser que sea el auto del dueño del inmueble.

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¿De cuánto es la multa por estacionarse frente a una salida en CDMX?

Según con lo establecido en el artículo antes citado del Reglamento de Tránsito de la CDMX, el estacionarse frente a la entrada de tu vecino o cualquier otra persona, puede representar una multa de entre las 10 y 20 UMAS, es decir, entre los mil 130 y los 2 mil 260 pesos mexicanos.

Es importante mencionar que esta sanción puede aplicar por estacionarse en cualquier lugar prohibido, los cuales pueden ser ciclovías, carriles confinados del Metrobús, lugares de personas con algún tipo de discapacidad, frente a tomas de agua para bomberos y demás.

¿Hay corralón por estacionarse frente a una salida de una casa?

El estacionarse en frente de una salida no solamente puede implicar el pago de una multa superior a los 2 mil 200 pesos, sino que también puede significar que las autoridades de tránsito puedan solicitar el servicio de grúa para remover el vehículo.

Será en este tipo de casos, que los conductores infractores deberán acudir a la zona del corralón para reclamar su vehículo mostrando documentos oficiales que confirmen que el mismo es de su propiedad, así como el pago estipulado anteriormente.

Vale la pena recordar que cada una de las alcaldías de la CDMX cuenta con sus diferentes depósitos vehiculares, por lo cual se deberá tomar en cuenta el cómo buscar el corralón correspondiente.

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