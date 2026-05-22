El Hoy No Circula es un programa que ha estado vigente durante varios años para buscar controlar y limitar la cantidad de contaminantes producidos por los autos en la Ciudad de México (CDMX) y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

A partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas de este viernes, los autos mencionados no podrán circular en las 16 alcaldías de la capital y en municipios mexiquenses, por lo que se recomienda cumplir con la normativa.

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Hoy No Circula viernes: ¿Qué autos no podrán salir hoy 22 de mayo?

Todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2 deberán quedarse guardados en casa debido al programa Hoy No Circula.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula en CDMX y EDOMEX?

Y si el programa no se respeta y las autoridades correspondientes identifican el vehículo, la multa que se deberá pagar será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 2 mil 346 pesos o hasta 3 mil 519.

¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula?

La SEDEMA marca que el programa tiene excepciones, pues están excentos los siguientes vehículos:

Eléctricos, híbridos o que utilicen gas natural

Aquellos con holograma 0 y 00

Los que tienen placa para personas con discapacidad

Los de servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los de transporte escolar o de pasajeros

Los destinados a la seguridad pública y/o protección civil

¿Habrá doble Hoy No Circula este viernes?

Si te preguntas si habrá Doble Hoy No Circula para este viernes la respuesta es no, pues las partículas de ozono no han representado problemas en la Zona Metropolitana del Valle de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido alerta por malas condiciones en la calidad del aire.

Hasta ahora las condiciones climáticas no han favorecido la acumulación de contaminantes.

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