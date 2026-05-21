Violencia se apodera de Iztapalapa; estos grupos del crimen organizado operan en la alcaldía

La alcaldía Iztapalapa es la más poblada de la Ciudad de México, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan solo aquí viven 1.8 millones de personas, pero desde hace unos años, la tranquilidad de los habitantes, como la de toda la capital, se ve amenazada por los grupos del crimen organizado.

De acuerdo con reportes de autoridades, estos son los grupos que tienen presencia en la alcaldía más grande del oriente de la capital:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel de Tijuana

Cártel de los Beltrán Leyva

Cártel de Juárez

Cártel del Golfo

La Familia Michoacana

Los Caballeros Templarios

De estos grupos, se desprenden células delictivas como “Los Tanzanes”, “La Madame”, “Los Chikis”, y “Gota a gota”. Estos grupos no solo están vinculados con la venta y distribución de droga, sino también con delitos como extorsión, desapariciones y trata de personas, así como robo y venta de autopartes.

La alcaldía Iztapalapa vivió un aumento de estos delitos durante el sexenio de 2018 a 2024.

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Grupos del crimen organizado extienden presencia en CDMX

La proliferación de los grupos del crimen organizado no es algo exclusivo de la alcaldía Iztapalapa, pues un fenómeno similar se vivió durante el mismo periodo de tiempo en toda la capital del país, de acuerdo con información de Geraldine Aragón, reportera de Azteca Noticias.

Poco a poco, cárteles de la droga que por años estaban alejados de la capital empezaron a tener presencia. Estos son algunos de los grupos detectados:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel de Tijuana

Cártel de Juárez

Cártel del Golfo

Se trata de organizaciones consideradas como “grupos terroristas” por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que poco a poco han ganado terreno en la CDMX.

A través de alianzas y diferentes células se han ido apoderando de la capital, cometiendo crímenes como la venta y distribución de drogas, robo de gasolina (huachicol), además de otros combustibles como diésel y gas LP.

La extorsión o el cobro de piso también se han vuelto parte de la vida de muchos capitalinos, llegando incluso a controlar ciertos penales capitalinos. Por si fuera poco, ni la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, se salva, pues se ha detectado la presencia de estos grupos, que también llegan a operar en tianguis y mercados.

Los grupos del crimen organizado también operan clubes nocturnos y bares, donde amplían sus actividades a rubros como la trata de personas y prostitución.

También se ha registrado un fortalecimiento de grupos criminales, como es el caso de La Unión Tepito y su principal adversario, la Anti-Unión. La violencia poco a poco ha dejado a los capitalinos en medio de una guerra.

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