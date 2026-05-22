Hoy se tienen previstos varios bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX y habrá cortes a la circulación en calles de mucha afluencia, así que te recomendamos tomar previsiones y salir de casa con tiempo.

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Cierres viales por bloqueos en CDMX hoy

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las calles que estarán cerradas hoy serán:

08:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

09:00 horas en Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes en Av. Insurgentes Sur No. 2417, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

11:00 horas en Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en Calz. Manuel Villalongín No. 50, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa; en Escuela de Periodismo “Carlos Septién García” en Basilio Vadillo No. 43, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc; en Estación “Buenavista”, línea 1 del Tren Suburbano en Av. Insurgentes Norte y Mosqueta, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

15:00 horas en Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz“ Manuel Carpio y Cto. Interior Instituto Técnico Industrial, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo.

18:00 horas en Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Mtro. Antonio Caso No. 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Museo Casa de León Trotsky en Av. Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

Durante el día habrá movilizaciones en Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12 “José María Morelos” en Paseo de las Jacarandas No. 196, colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc; en Josefina y su Café Dr. Erazo No. 62, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Embajada de Israel en Sierra Madre No. 215, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Alternativas viales ante manifestaciones

Si quieres evitar el tráfico, estas son algunas alternativas:

Canal de Garay

Avenida Tláhuac

Emita Iztapalapa

Revolución

Patriotismo

Universidad-División del Norte

Chapultepec

Fray Servando

Eje 1 Norte

Eje 10 Sur

Calzada de Tlalpan

Ejército Nacional

México-Tacuba

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