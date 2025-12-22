¡Adiós torniquetes! Accesos al Metro CDMX irán cambiando hacia la modernización

El Metro de la CDMX es el medio de transporte más ocupado por los capitalinos debido a su rapidez, es por ello que es vital que se agilice el paso de los usuarios y esté en constante modernización , ejemplo de ello será el cambio de torniquetes por puertas automáticas tipo flapper gate.

Estas renovaciones agilizan el ingreso y la salida, además de la movilidad de personas con discapacidad y de talla baja, ya que no topan con obstáculos en su ingreso al servicio.

¿Cómo funcionan las puertas tipo flapper que reemplazarán los torniquetes?

Las puertas tipo flapper gate permitirán el libre paso momentáneo en la entrada de la red de transporte tras el cobro de la tarjeta. De esta manera no habrá necesidad de empujar torniquetes y no manipulará el mecanismo, lo que favorecerá para que no se dañe a lo largo del tiempo.

¿En qué estaciones del Metro CDMX hay puertas flapper?

Zócalo de la Línea 2, lado sur

Tasqueña de la Línea 2

La razón de esta modernización va de la mano del Mundial 2026, pues estas dos estaciones serán usadas por miles de personas para llegar al Tren Ligero y después al Estadio Azteca, donde se jugarán cinco partidos.



México vs Sudáfrica: 11 de junio, 13:00 horas

Uzbekistán vs Colombia: 17 de junio, 19:00 horas

México vs Chequia/Irlanda/Dinamarca/ Macedonia del Norte: 24 de junio, 19:00 horas

Ronda 32: 1ero Grupo A vs 3ero Grupo C,E,F,H | 30 junio, 19:00 horas

Ronda 16: Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 | 5 julio, 18:00 horas

¿Puertas tipo flapper estarán en todo el servicio?

El proceso de modernización del Metro CDMX se realizará de manera paulatina rumbo al encuentro deportivo, y de acuerdo con el director del Metro, este nuevo modelo se llevará a cabo en varias estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

