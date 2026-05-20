Marcha de transportistas y bloqueos paralizarán calles de CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy miércoles 20 de mayo se llevarán a cabo varias movilizaciones sociales en diferentes alcaldías de la CDMX, esas son las calles que tendrán cortes a la circulación por bloqueos.

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Marchas en la alcaldía Cuauhtémoc

La Asociación Nacional Transportista, A.C y Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano realizarán una marcha a las 09:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Senado de la República, Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX se movilizarán a las 11:00 horas de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas en Dr. Lavista No. 144, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

09:00 horas en Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes en Av. Insurgentes Sur No. 2417, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

10:00 horas en las Oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jesús García No. 140, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc; Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 15 “Diodoro Antúnez Echegaray” en Cda. Gastón Melo No. 41, colonia San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Huerto Roma Verde en Jalapa No. 234, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

12:50 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

14:00 horas en Casa Marx Sur 79 No. 358, colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza y en Universidad Autónoma Metropolitana “Unidad Xochimilco” en Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en Plaza Roja en Av. Wilfredo Massieu No. 306, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

16:00 horas en Embajada de Israel Sierra Madre No. 215, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

18:30 horas en Centro de Transferencia Modal “Estadio Azteca” en Calz. de Tlalpan No. 4220, colonia Huipulco, alcaldía Tlalpan.

Durante el día en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

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