A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) quiere “ajolotizar” calles y avenidas principales en la capital, las autoridades no están haciendo lo suficiente para preservar la especie en los canales de Xochimilco, lo cual representa un importante riesgo de extinción de los ejemplares.

Hoy en día y en el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, las autoridades capitalinas invirtieron más de mil 500 millones de pesos en pintar puentes, luminarias y demás de color lila “en favor de la especie”, sin embargo, no hay planes concretos para salvarla de la extinsión.

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¿El ajolote está en peligro de extinción?

Omar Espinosa, especialista en ajolotes entrevistado por adn Noticias, denunció una poca educación ambiental por parte de las autoridades al querer hacer que el ajolote sea el emblema principal de la CDMX, esto a pesar de que no hay proyectos para salvar la especie en los canales de Xochimilco.

De acuerdo con la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), muchas especies de anfibios nativos de México se encuentran amenazados por la reducción de su población. Entre ellos, el ajolote.

Según con lo señalado en la NOM-059, la especie se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitats, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de los cuerpos de agua y la contaminación que se generan en sus espacios.

¿Qué ha hecho el Gobierno de la CDMX para preservar al ajolote de Xochimilco?

De acuerdo con las mismas autoridades capitalinas, desde 2019 la Semarnat implementó una serie de estrategias con la finalidad de promover su conservación y protección, sin embargo, en zonas como la CDMX ésto queda meramente en actividades recreativas para las personas sin que se cuide y proteja a la especie como tal.

Es importante mencionar que el ajolote es considerado como uno de los anfibios y especies animales con la capacidad de regenerar partes completas de su cuerpo, lo cual lo convierte en una de las especies más complejas del mundo animal.

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