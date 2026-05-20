En este miércoles 20 de mayo 2026 de marchas y movilizaciones de la Ciudad de México (CDMX), el transporte público también se ha visto afectado y presenta retrasos tanto en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como en el Metrobús.

En el Metro, más allá de las demoras en la mayoría de las líneas, los usuarios reportaron que está fallando el pago electrónico en la línea 8; autoridades aseguran que se verifica la información y se trabaja para que esto no afecte a lo largo del día. Además, se registra alta afluencia en las líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B.

En tanto, debido a las movilizaciones, hay servicio intermitente en el Metrobús CDMX, especialmente en las líneas que circulan por el centro de la capital.

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 20 de mayo?

Los usuarios del Metro CDMX reportaron que así avanzan las líneas esta mañana:

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 1 , especialmente en dirección Observatorio

, especialmente en dirección Observatorio Retrasos de 10 minutos en la línea 5

Retrasos de 15 minutos en la línea 6

Retrasos de 10 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección Barranca del Muerto

, especialmente en dirección Barranca del Muerto Retrasos de 10 minutos en la línea 8 ; agilizan avance de los trenes desde las terminales

; agilizan avance de los trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 9

Retrasos de 10 minutos en la línea 12 , especialmente en dirección Mixcoac; agilizan circulación de trenes

, especialmente en dirección Mixcoac; agilizan circulación de trenes Retrasos de 10 minutos en la línea A

Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea B, dirección Buenavista; agilizan circulación de trenes en toda el circuito

Además, se mantienen cerradas las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la línea 2; la estación Auditorio (línea 7) ya tiene servicio normal.

Marchas y movilizaciones cambian circulación del Metrobús CDMX hoy

Mientras tanto, las movilizaciones capitalinas cambian el estado de circulación de algunas líneas del Metrobús CDMX, especialmente las que pasan por el centro de la urbe:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur en dirección Indios Verdes

Línea 4 (Ruta Sur)

Servicio con desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5

Línea 7

Con servicio: Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Mercado Beethoven y Campo Marte a Garibaldi

y Sin servicio de Peralvillo a Glorieta Cuitláhuac

Sal con tiempo y evita llegar tarde en este día de movilizaciones.

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