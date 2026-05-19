Madres y padres de estudiantes de dos escuelas ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco, se manifestaron en instalaciones de la Torre de Pemex, en la Ciudad de México, para pedir al nuevo director, Juan Carlos Carpio Fragoso, reubicar las escuelas de educación básica colindantes con la refinería Dos Bocas.

Padres del jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro” solicitan la medida argumentando que la cercanía de la Refinería Olmeca de Dos Bocas representa un riesgo para la integridad de los cerca de 400 estudiantes que asisten a las escuelas.

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“A nuestras escuelas las separa de la Refinería únicamente una barda que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruido ensodercedor ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestras hijas e hijos”, señalaron este 18 de mayo.

Como forma de protesta, los padres de familia coloraron mantas a lo largo de las rejas al exterior del inmueble propiedad de Petróleos Mexicanos.

🚨🏫 Padres de familia de escuelas cercanas a la refinería Dos Bocas protestaron en #CDMX para exigir la reubicación urgente de los planteles en Paraíso, Tabasco.



Denuncian que casi 400 alumnos sufren dolores de cabeza, irritación y malestares por los olores, el ruido y las… pic.twitter.com/XtGwtsB1W8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2026

Promesas incumplidas

Los padres de familia acusaron que ya transcurrieron dos meses desde que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó públicamente a Pemex realizar la reubicación de las escuelas, sin que hasta ahora se hayan realizado acciones concretas o se haya establecido comunicación con la comunidad escolar.

Recordaron que mientras siguen a la espera de respuesta de las autoridades, en el lapso de un mes ocurrieron incidentes alarmantes: el desbordamiento de aguas aceitosas que provocó un incendio en la refinería en el que murieron cinco personas y la contaminación del Río Seco; la evacuación de niños y niñas de las escuelas debido a una nube tóxica, así como una fuga de gas en las instalaciones de la refinería. También, un incendio en las inmediaciones de la planta coquizadora.

Respuesta de Pemex

El gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, atendió y dijo a los padres de familia que se prevé que al inicio del siguiente ciclo escolar esté lista la reubicación de una escuela y la construcción de otra.

No se especificó cuál de los dos planteles será reubicado primero.

“Vamos a atender en función de la infraestructura existente porque la reubicación no era posible porque no había espacios para hacerlo. Cedimos a la tarea de hacer el proyecto constructivo, están ya, por conseguir el dinero, porque andamos escasos en el área”, aseguró.

Asimismo los inconformes exigen:

Conocer la ubicación del nuevo terreno

El calendario de ejecución de las obras

Instalación de mesas de trabajo con madres y padres de familia

Medidas inmediatas de protección para estudiantes, docentes y personal escolar.

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