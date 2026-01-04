Evita multas; calendario de verificación en la CDMX para el primer semestre del 2026

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema CDMX) dio a conocer el calendario de verificación vehicular para el primer semestre de este 2026, dejando en claro que serán los automóviles con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6, los primeros que deberán realizar este trámite en el año.

De igual forma, a través de un par de boletines oficiales las autoridades capitalinas señalaron que el costo de la verificación vehicular no sufrió cambios para este 2026, por lo cual se mantendrán en los precios del 2025 dependiendo el caso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calendario de la verificación vehicular en CDMX el primer semestre de 2026

Los segundos conductores que deberán realizar la verificación de conformidad con el calendario de la Sedema este 2026, son aquellos que cuenten con autos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8.

El calendario de verificación para este año es el siguiente:

Enero y febrero: autos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6

Febrero y marzo: autos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8

Marzo y abril: autos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4

Abril y mayo: autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2

Mayo y junio: autos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0

Costos de la verificación en CDMX este 2026

De acuerdo con lo establecido por la misma Sedema, el precio de la verificación vehicular en 2026 se mantendrá en los 738 pesos por vehículo, esto con la finalidad de no representar más gastos en las familias de las y los capitalinos.

Por otro lado, se detalló que los vehículos matriculados en otros estados de la República y que de manera voluntaria quieran realizar el trámite, se aplicará el cobro de solamente 630 pesos a excepción de los autos del Estado de México (Edomex).

Multa por no hacer la verificación en CDMX

La multa por no realizar la verificación vehicular de conformidad con lo establecido en el calendario de la Sedema, es de 2 mil 263 pesos, equivalente a un total de 20 UMAS, esto hasta que se publique la actualización por parte del Inegi.

Multas por no verificar asustan en CDMX y provocan largas filas en verificentros

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.