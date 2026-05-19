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Obras en el AICM generan graves afectaciones a los pasajeros que entran y salen de la CDMX

A menos de 25 días para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el aeropuerto de la capital sigue en reparaciones que afectan el flujo diario de pasajeros.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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