Ni las intensas lluvias que se registraron durante la tarde del martes 19 de mayo pueden evitar la implementación del programa Hoy No Circula, que funcionará de manera normal este miércoles 20 de mayo.

Por esta razón, sigue con atención las instrucciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi).

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¿Qué autos no circulan este miércoles 20 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son autos que no circulan este miércoles 20 de mayo:

Vehículos con terminación de placas 3 y 4 ( engomado rojo ).

( ). Holograma de verificación 1 y 2 .

. Vehículos foráneos con permiso de circulación temporal.

Autos que sí pueden circular:

Autos con terminación de placas 3 y 4 con holograma de verificación 0 o 00.

con terminación de con holograma de verificación 0 o 00. Todos los autos con holograma 0 y 00 .

. Vehículos eléctricos e híbridos.

Recuerda que el programa Hoy No Circula está vigente de 5:00 a 22:00 horas tanto en CDMX como en el Estado de México.

¿Hay riesgo de Doble Hoy No Circula este 20 de mayo?

De acuerdo con el Índice de Calidad de Aire para la CDMX, por ahora no hay riesgo de activación del Doble Hoy No Circula, ya que se cataloga como “Aceptable”.

Los puntos más contaminados son el de Pedregal y el del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, respectivamente, donde el reporte es “Aceptable”, en el resto de estaciones el reporte indica “Buena” calidad del aire.

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