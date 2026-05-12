Hoy se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la CDMX y para que no te quedes varado en el tráfico te decimos qué calles tendrán cortes a la circulación por bloqueos y manifestaciones para que tomes previsiones.

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Marcha en la alcaldía Gustavo A. Madero

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la marcha de hoy será a las 10:00 horas de la “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero con destino a Dirección General del Instituto Politécnico Nacional en Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Las calles donde habrá cierres hoy por bloqueos son:

08:00 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

08:30 horas en Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ubicada en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán; en Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en Av. Plan de Agua Prieta No. 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

14:00 horas en Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán y en Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

15:30 horas en Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

16:00 horas en Secretaría de Gobernación ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Estación “Revolución”, de la línea 2 del Sistema de Transporté Colectivo Metro en Av. México-Tenochtitlan y Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

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