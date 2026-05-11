Fuerte choque múltiple afuera del Metro Guelatao hoy 11 de mayo; hay heridos

Durante la tarde de este lunes 11 de mayo, se registró un fuerte choque múltiple en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Guelatao, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

En el percance estuvieron involucrados varios vehículos, entre ellos, un camión de transporte público que llevaba varios pasajeros. Se reportan al menos 8 lesionados.

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¿Qué pasó afuera del Metro Guelatao hoy lunes 11 de mayo?

Este lunes se registró un choque entre una camioneta de tres y media toneladas, un camión de transporte público de la Ruta 71 y un vehículo compacto.

#IMPORTANTE 🚨 Al menos ocho personas resultaron lesionadas tras un choque entre una camioneta de 3.5 toneladas, un camión de transporte público y un vehículo compacto sobre Calzada Ignacio Zaragoza; servicios de emergencia laboran en la zona 🚑🚧



📹: Fernando Ramírez pic.twitter.com/VqdulL7Xpv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 11, 2026

Los hechos ocurrieron la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la estación del Metro Guelatao. Tras el impacto, acudieron a la zona policías, bomberos y paramédicos de diferentes corporaciones, para la atención médica de los heridos.

Tres de los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales, mientras que cinco más resultaron con golpes.

Policías de tránsito cerraron la circulación vehicular para permitir las maniobras. El tránsito se vio severamente afectado en dirección al aeropuerto debido a las labores de los cuerpos de emergencia y al retiro de las unidades involucradas.

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