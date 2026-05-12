Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Marcha y bloqueos en CDMX hoy colapsarán calles por cortes a la circulación
/Ciudad/Nota

Hasta 20 minutos de espera en líneas del Metro y Metrobús CDMX hoy martes 12 de mayo

Fuertes lluvias complican la movilidad en CDMX este martes; usuarios reportan demoras y estaciones afectadas en Metro y Metrobús.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Fuertes lluvias azotaron a la Ciudad de México (CDMX) durante la noche del lunes y la madrugada de hoy martes 12 de mayo 2026, lo que ya ha provocado retrasos considerables en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús.

De acuerdo a las redes sociales de ambos transportes públicos, las áreas de logística buscan mejorar y agilizar la circulación de las unidades; sin embargo, los usuarios reportan retrasos entre 15 y 20 minutos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va el Metro hoy 12 de mayo?

Las autoridades del STC informan que hay alta afluencia en las líneas 3, 7 y A, luego de que tuvieron que retirar un tren -en cada línea- para revisión; no obstante, así va el avance del transporte, según los usuarios:

  • Retrasos de 10 minutos en la línea 1; autoridades agilizan la salida de trenes
  • Retrasos de 10 minutos en la línea 3; autoridades agilizan la salida de trenes
  • Retrasos de 20 minutos en la línea 7, especialmente en dirección Barranca del Muerto; se retiró un tren para la revisión
  • Retrasos de 20 minutos en la línea 8, especialmente en dirección Garibaldi; autoridades agilizan la circulación de los trenes
  • Retrasos de 10 minutos en la línea 12
  • Retrasos de 15 minutos en la línea A; tiempo de espera aumenta tras la revisión de un tren en las vías
  • Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea B, especialmente en dirección Buenavista; autoridades informaron que se agiliza la circulación y salida de los trenes

Asimismo, es importante recordar que siguen cerradas las estaciones de la línea 2: San Antonio abad, Portales y Nativitas; además de Auditorio de la línea 7.

¿Hay retrasos en el Metrobús CDMX hoy martes?

El panorama no es diferente en el Metrobús CDMX, ya que las demoras aumentan debido a los encharcamientos o los efectos de las lluvias que quedaron en la capital:

  • Más de 10 minutos de demoras en la línea 1, especialmente en dirección Indios Verdes y Buenavista
  • Más de 10 minutos de demoras en la línea 3
  • Más de 15 minutos de demoras en la línea 4
  • Más de 15 minutos de demoras en la línea 7

Ahora que lo sabes, sal con tiempo y evita retrasos en esta mañana de frío.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO