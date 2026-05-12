Hasta 20 minutos de espera en líneas del Metro y Metrobús CDMX hoy martes 12 de mayo

Fuertes lluvias azotaron a la Ciudad de México (CDMX) durante la noche del lunes y la madrugada de hoy martes 12 de mayo 2026, lo que ya ha provocado retrasos considerables en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús.

De acuerdo a las redes sociales de ambos transportes públicos, las áreas de logística buscan mejorar y agilizar la circulación de las unidades; sin embargo, los usuarios reportan retrasos entre 15 y 20 minutos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/SI9hga0klR — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va el Metro hoy 12 de mayo?

Las autoridades del STC informan que hay alta afluencia en las líneas 3, 7 y A, luego de que tuvieron que retirar un tren -en cada línea- para revisión; no obstante, así va el avance del transporte, según los usuarios:

Retrasos de 10 minutos en la línea 1 ; autoridades agilizan la salida de trenes

; autoridades agilizan la salida de trenes Retrasos de 10 minutos en la línea 3 ; autoridades agilizan la salida de trenes

; autoridades agilizan la salida de trenes Retrasos de 20 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección Barranca del Muerto; se retiró un tren para la revisión

, especialmente en dirección Barranca del Muerto; se retiró un tren para la revisión Retrasos de 20 minutos en la línea 8 , especialmente en dirección Garibaldi; autoridades agilizan la circulación de los trenes

, especialmente en dirección Garibaldi; autoridades agilizan la circulación de los trenes Retrasos de 10 minutos en la línea 12

Retrasos de 15 minutos en la línea A ; tiempo de espera aumenta tras la revisión de un tren en las vías

; tiempo de espera aumenta tras la revisión de un tren en las vías Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea B, especialmente en dirección Buenavista; autoridades informaron que se agiliza la circulación y salida de los trenes

Asimismo, es importante recordar que siguen cerradas las estaciones de la línea 2: San Antonio abad, Portales y Nativitas; además de Auditorio de la línea 7.

¿Hay retrasos en el Metrobús CDMX hoy martes?

El panorama no es diferente en el Metrobús CDMX, ya que las demoras aumentan debido a los encharcamientos o los efectos de las lluvias que quedaron en la capital:

Más de 10 minutos de demoras en la línea 1 , especialmente en dirección Indios Verdes y Buenavista

, especialmente en dirección Indios Verdes y Buenavista Más de 10 minutos de demoras en la línea 3

Más de 15 minutos de demoras en la línea 4

Más de 15 minutos de demoras en la línea 7

Ahora que lo sabes, sal con tiempo y evita retrasos en esta mañana de frío.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.