Hasta 20 minutos de espera en líneas del Metro y Metrobús CDMX hoy martes 12 de mayo

Fuertes lluvias azotaron a la Ciudad de México (CDMX) durante la noche del lunes y la madrugada de hoy martes 12 de mayo 2026, lo que ya ha provocado retrasos considerables en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús.
De acuerdo a las redes sociales de ambos transportes públicos, las áreas de logística buscan mejorar y agilizar la circulación de las unidades; sin embargo, los usuarios reportan retrasos entre 15 y 20 minutos.
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¿Cómo va el Metro hoy 12 de mayo?
Las autoridades del STC informan que hay alta afluencia en las líneas 3, 7 y A, luego de que tuvieron que retirar un tren -en cada línea- para revisión; no obstante, así va el avance del transporte, según los usuarios:
- Retrasos de 10 minutos en la línea 1; autoridades agilizan la salida de trenes
- Retrasos de 10 minutos en la línea 3; autoridades agilizan la salida de trenes
- Retrasos de 20 minutos en la línea 7, especialmente en dirección Barranca del Muerto; se retiró un tren para la revisión
- Retrasos de 20 minutos en la línea 8, especialmente en dirección Garibaldi; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- Retrasos de 10 minutos en la línea 12
- Retrasos de 15 minutos en la línea A; tiempo de espera aumenta tras la revisión de un tren en las vías
- Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea B, especialmente en dirección Buenavista; autoridades informaron que se agiliza la circulación y salida de los trenes
Asimismo, es importante recordar que siguen cerradas las estaciones de la línea 2: San Antonio abad, Portales y Nativitas; además de Auditorio de la línea 7.
¿Hay retrasos en el Metrobús CDMX hoy martes?
El panorama no es diferente en el Metrobús CDMX, ya que las demoras aumentan debido a los encharcamientos o los efectos de las lluvias que quedaron en la capital:
- Más de 10 minutos de demoras en la línea 1, especialmente en dirección Indios Verdes y Buenavista
- Más de 10 minutos de demoras en la línea 3
- Más de 15 minutos de demoras en la línea 4
- Más de 15 minutos de demoras en la línea 7
Ahora que lo sabes, sal con tiempo y evita retrasos en esta mañana de frío.
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