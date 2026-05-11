Lluvias inundan CDMX y Edomex; estas son las vialidades más afectadas

Lluvias intensas se registran esta tarde y noche en diferentes puntos del Valle de México, lo que ha desatado afectaciones para automovilistas y usuarios del transporte público de la CDMX y el Estado de México.

De acuerdo con el C5 de la CDMX, las lluvias están causando afectaciones principalmente en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

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Se registran inundaciones por intensas lluvias en CDMX

Las intensas lluvias que se registran esta noche en diferentes puntos del Valle de México comienzan a causar estragos. Tal es el caso del municipio de Ecatepec, Estado de México, donde la avenida Nacional está inundada, de acuerdo con reportes de redes sociales.

Por lo anterior, la Línea 1 del Mexibús detuvo operaciones. De manera temporal, patrullas y unidades de la Policía Municipal brinda apoyo a los pasajeros.

También se reportan encharcamientos en diferentes puntos de la alcaldía Tlalpan. Uno de los puntos más afectados es la carretera Picacho-Ajusco, donde también se alerta por bajadas de agua, se recomienda tomar precauciones.

Lluvias continuarán durante noche y madrugada

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC), se prevé que las lluvias se intensifiquen y se generalicen durante la noche de este lunes y madrugada del martes.

Se esperan lluvias moderadamente intensas en:

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se esperan lluvias débiles y lloviznas en:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Activan alerta roja por lluvias en poniente de la CDMX

Después de las intensas lluvias registradas durante esta tarde y noche en la CDMX, la SGIRPC informó que se activó la alerta roja para las alcaldías del poniente.

Se prevé que las lluvias continúen durante esta noche, y que incluso se alcancen entre los 50 y 70 milímetros de lluvia acumulada. Estas son las alcaldías en alerta roja:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Se recomienda que los habitantes de dichas demarcaciones atiendan las instrucciones de Protección Civil.