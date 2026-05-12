Autos que no pueden circular en CDMX y Edomex pese a las lluvias hoy martes 12 de mayo

Tras las fuertes lluvias y vientos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) durante la noche y madrugada, el programa Hoy No Circula sigue vigente este martes 12 de mayo 2026.

De acuerdo a las autoridades del Valle de México, los automóviles que no circulan este día son aquellos con:

Engomado rosa

Placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Este día aplica el Programa #HoyNoCircula en la ZMVT y ZMST para los vehículos con engomado ROSA, terminación de placas 7 u 8, quedan exentos los hologramas: E, 00 y 0 vigentes.

Verifica a tiempo y evita sanciones.

Conoce más en: https://t.co/WBL49CqQLl#ElPoderDeServir pic.twitter.com/srmi266VVI — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) May 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula este martes?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que el horario del Hoy No Circula aplica desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país).

Estas restricciones están vigentes para las 16 alcaldías de la capital del país, así como para la mayor parte de los municipios mexiquenses, por lo que es importante que se respeten para evitar multas que pueden alcanzar hasta los tres mil pesos.

Automóviles exentos del Hoy No Circula hoy 12 de mayo

Las autoridades recuerdan que existen excepciones en el programa, tales como:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Fuertes lluvias en CDMX y Edomex

Más allá del Hoy No Circula, es importante que este martes y el resto de los días manejes con precaución y sigas el reglamento de tránsito, debido a que se intensificaron las lluvias en el Valle de México, luego de haber vivido la ola de calor en las últimas semanas, lo que provoca que el suelo esté resbaloso y más propenso a accidentes viales.

Durante la noche del lunes 11 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó alerta roja en la alcaldía Milpa Alta por las intensas precipitaciones.

Mientras que las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, la Magdalena Contreras y Tlalpan tuvieron alerta púrpura, la más alta en el rango de emergencia, por las fuertes lluvias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.