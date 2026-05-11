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Picacho-Ajusco y Periférico bajo el agua por fuertes lluvias en la CDMX; Policía ayuda a conductores varados
Picacho-Ajusco y gran parte de Periférico reportan inundaciones por fuertes lluvias; elementos de la agrupación Zorros de la SSC CDMX ayudan a los conductores y peatones afectados
Metadatos del artículo
Publicado
11/05/2026
🕐
21:32
Por:
Adriana Pacheco
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