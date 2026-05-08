A lo largo del día se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías que provocarán cortes a la circulación por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas salir con tiempo y buscar alternativas viales para evitar contratiempos hoy viernes.

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¿En dónde habrá marchas hoy en CDMX?

Habrá una movilización a las 12:00 horas en Parque de la Bombilla en Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón con rumbo a Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A las 16:00 horas habrá dos marchas en Escultura “Los Bigotes” Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con destino a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para hoy se tienen previstos cierres viales en las siguientes alcaldías:

08:00 horas en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:30 horas en Escuela Nacional de Antropología e Historia en Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

12:00 horas en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en Av. Plan de Agua Prieta No. 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

13:30 horas Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Plantel “Aragón” en Av. 599 No. 130, colonia San Juan de Aragón III Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

14:30 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

15:00 horas en Glorieta de los Insurgentes (Corredor Oaxaca) en Av Insurgentes Sur y Oaxaca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

17:00 horas en Alameda Central en Av. Hidalgo y Angela Peralta, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en el Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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