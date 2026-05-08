Metro CDMX hoy: Línea B colapsada, restrasos y estaciones cerradas

Varias líneas del Metro de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos y aglomeraciones la mañana de este viernes 8 de mayo, reportan usuarios del servicio.

Si planeas usar el transporte, aquí te compartimos el estado actual del Metro CDMX para que tomes precauciones.

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¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy viernes?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.

“Línea B totalmente colapsada. ¿Ahora que excusa van a poner? Muevan la línea", “Nunca pasa nada y siempre va lenta, uno tiene que llegar a trabajar”, “El metro de la línea B esta súper lenta tarde muchisimo en salir de CD. Azteca”, “¿Qué esta pasando en la línea B? Se viene parando en todas las estaciones, súper lento"; se lee en los comentarios.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



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Se adelanta fin de ciclo escolar 2026

Ayer se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó el inicio de las vacaciones de verano 2026. El ciclo escolar terminará el 5 de junio, por lo que la afluencia en el Metro CDMX y en el transporte público en general podría disminuir considerablemente.

La conclusión del periodo lectivo, con un mes y una semana de anticipación se debe a la ola de calor que se vive en distintas regiones de México, así como por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

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