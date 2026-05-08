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Metro CDMX hoy: Línea B colapsada, restrasos y estaciones cerradas
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Metro CDMX hoy: Línea B colapsada, restrasos y estaciones cerradas

Asimismo te informamos las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Varias líneas del Metro de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos y aglomeraciones la mañana de este viernes 8 de mayo, reportan usuarios del servicio.

Si planeas usar el transporte, aquí te compartimos el estado actual del Metro CDMX para que tomes precauciones.

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¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy viernes?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.

“Línea B totalmente colapsada. ¿Ahora que excusa van a poner? Muevan la línea", “Nunca pasa nada y siempre va lenta, uno tiene que llegar a trabajar”, “El metro de la línea B esta súper lenta tarde muchisimo en salir de CD. Azteca”, “¿Qué esta pasando en la línea B? Se viene parando en todas las estaciones, súper lento"; se lee en los comentarios.

Se adelanta fin de ciclo escolar 2026

Ayer se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó el inicio de las vacaciones de verano 2026. El ciclo escolar terminará el 5 de junio, por lo que la afluencia en el Metro CDMX y en el transporte público en general podría disminuir considerablemente.

La conclusión del periodo lectivo, con un mes y una semana de anticipación se debe a la ola de calor que se vive en distintas regiones de México, así como por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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Para reducir los índices de abandono animal en la CDMX y promover la adopción se creó el Centro de Transferencia Canina, un lugar donde se rescatan perros que fueron abandonados y deambulan por el Metro, se les brinda atención y se les busca un hogar, tal es el caso de Tuercas. Adopción de la perrita Tuercas Tuercas es una perrita de 4 años tamaño grande que fue rescatada en la estación Talleres Zaragoza y tras recibir atención médica veterinaria y su proceso de socialización ahora está en busca de un hogar y si tu quieres acogerlo solo debes hacer lo siguiente: Descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos en este enlace Copia del INE u otro documento oficial Copia del comprobante de domicilio de máximo tres meses Después se te programará una visita domiciliaria y si cumples con los requisitos se agendará una fecha de entrega del perro bañado, esterilizado y desparasitado. Nueva iniciativa para que los perros elijan a su dueño PetFest 2026 en colaboración con el Centro de Transferencia Canina (CTC) lanzaron una iniciativa llamada "Adopción selectiva" que busca transformar cómo se vinculan los animales con las personas.Tuercas es una perrita que fue rescatada en el Metro CDMX y ahora está buscando una familia que la quiera y la cuide, si quieres darle una oportunidad te decimos cuáles son los requisitos.