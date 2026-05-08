Así funciona el Hoy No Circula este viernes 8 de mayo para todos los autos, a menos que tengas la “estampa de Gasparín”

Para este viernes 08 de mayo, los autos que no podrán circular en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) son los que tengan el engomado azul con terminación de placas 9 o 0 según la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina; sin embargo existe un selecto grupo cuya “estampa Gasparín” los exenta del Reglamento de Tránsito.

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Se trata de una frase divertida y popular que se retomó en las redes sociales, haciendo alusión a que el coche no existe, por lo que la “estampa Gasparín” no es más que un chiste sobre los que no tenemos auto y podemos librarnos de multas y sanciones por incumplir el Hoy No Circula (HNC) en el Valle de México.

Hoy No Circula A menos de que haya contingencia ambiental, los carros con holograma "0" y "00" podrán circular libremente en el Valle de México. (Secretaría del Medio Ambiente (Sedema)

Autos exentos por el Hoy No Circula este 8 de mayo

Los autos que pueden circular en la CDMX y Edomex son:

Eléctricos

Híbridos

Autos con holograma “00” o “0”

o Carros con placas de discapacidad

Cabe destacar que aunque no están exentos de la verificación, no tienen restricciones diarias del HNC, excepto contingencias graves.

Asimismo, pueden circular diariamente los autos de servicios de emergencia, patrullas, ambulancias y bomberos.

Multas y sanciones por circular cuando NO te toca

Como ya sabemos, existen multas y sanciones por sacar tu auto cuando no te toca, y tanto en el CDMX como en Edomex van de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto implica un gasto de $2,262 a $3,394 pesos mexicanos, a los que se suma el costo de arrastre de grúa por ser llevado al corralón, el almacenaje diario y si hay Fase 1 de Contingencia Ambiental, sanciones más estrictas que no querrás enfrentar.