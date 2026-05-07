Activan Alerta Amber por Lucía Martínez Cortes, desapareció en Polanco, CDMX; esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber para dar con el paradero de Lucia Martínez Cortes, una niña de tres años que desapareció en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital y de la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 5 de mayo a las 17:45 horas (tiempo local).

De acuerdo a su ficha de búsqueda, se trata de una menor que mide menos de un metro (0.95 centímetros), es de complexión delgada, tez de piel clara, cabello castaño ondulado, ojos cafés grandes; al momento de desaparecer, llevaba un vestido rosa con mariposas.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Lucia Martínez Cortes, de 3 años, vista por última vez el pasado 5 de mayo, en la colonia Polanco I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/koptxrtHU3 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 6, 2026

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Madre de Lucia Martínez acusa violencia vicaria en el caso

Por medio de redes sociales, la madre de la menor de tres años, Cynthia Cortes, denunció que se trata de un caso de violencia vicaria, ya que acusó al padre (Marco Tulio Martínez Cosío) de presuntamente estar detrás de la desaparición.

De acuerdo al relato de ésta, alrededor de las 17:00 horas del martes 5 de mayo, María Fernanda Cecilia Colula, niñera de planta, fue captada por las cámaras de seguridad saliendo del domicilio con la menor y subiendo a un vehículo, el cual era manejado por Leonardo García, quien trabaja como chofer de la familia. Ambos habrían llevado a la niña con su padre.

Desde ese momento, Cortés denuncia que no le han permitido la comunicación con Lucia Martínez.

Fichas de búsqueda activas en CDMX

Paralelamente, la Fiscalía capitalina dio a conocer las fichas que se mantienen activas en la Ciudad de México:

Riana Zoé Sánchez Moreno, de 17 años , vista por última vez el 7 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero

, vista por última vez el 7 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero Zara Fernanda García Romero, de 15 años , vista por última vez el 6 de mayo en la alcaldía Miguel Hidalgo

, vista por última vez el 6 de mayo en la alcaldía Miguel Hidalgo Lucia Arlette Jiménez Tapia, de 12 años , vista por última vez el 6 de mayo en la alcaldía Álvaro Obregón

, vista por última vez el 6 de mayo en la alcaldía Álvaro Obregón Erick Michel Pacheco Espejel, de 14 años , visto por última vez el 4 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc

, visto por última vez el 4 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc Diego Bernardo Hernández Ponce, de 14 años, visto por última vez el pasado 6 de mayo en la alcaldía Venustiano Carranza

Si tienes alguna información de estos jóvenes o de la menor Lucia Martínez te puedes reportar en los números (55) 5345 5067, (55) 5343 5084 o (55) 5345 5082.

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